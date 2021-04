Байден признал геноцид армян в Османской империи: Эрдоган уже отреагировал

Президент США Джо Байден выступил с заявлением, в котором признал массовые убийства и депортации армян в Османской империи в 1915-1923 геноцидом.

Об этом идет речь в его заявлении, обнародованном пресс-службой Белого дома.

"Начиная с 24 апреля 1915 года, после ареста армянской интеллигенции и общинных лидеров в Константинополе властями Османской империи, полтора миллиона армян были депортированы, убиты или отправлены на смерть в кампании по истреблению", - сказано в сообщении.

Также указывается, что это признание не является попыткой кого-либо обвинить, а лишь предупреждением миру о том, чтобы подобное более никогда не случилось.

В ответ на это президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, в письме Константинопольскому армянскому патриарху Сааку Машаляну, отметил, что чтит память погибших армян и выражает соболезнования их внукам.

"Мы не должны допускать забвения культуры сосуществования турок и армян, приумножавшейся на протяжении сотен лет и считавшейся примером для всего человечества", - отметил он.

Также Эрдоган указал, что попытки политизации этого вопроса третьими странами с целью давления на Анкару не будут полезными никому.

В МИД Турции заявление Байдена назвали "популизмом".

“Words cannot change or rewrite history.”

We have nothing to learn from anybody on our own past. Political opportunism is the greatest betrayal to peace and justice.

We entirely reject this statement based solely on populism.#1915Events

— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) April 24, 2021