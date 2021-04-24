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Байден признал геноцид армян в Османской империи: Эрдоган уже отреагировал

Байден признал геноцид армян в Османской империи: Эрдоган уже отреагировал
Обновлено 20:33 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Президент США Джо Байден выступил с заявлением, в котором признал массовые убийства и депортации армян в Османской империи в 1915-1923 геноцидом. 

Об этом идет речь в его заявлении, обнародованном пресс-службой Белого дома

"Начиная с 24 апреля 1915 года, после ареста армянской интеллигенции и общинных лидеров в Константинополе властями Османской империи, полтора миллиона армян были депортированы, убиты или отправлены на смерть в кампании по истреблению", - сказано в сообщении. 

Также указывается, что это признание не является попыткой кого-либо обвинить, а лишь предупреждением миру о том, чтобы подобное более никогда не случилось. 

В ответ на это президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, в письме Константинопольскому армянскому патриарху Сааку Машаляну, отметил, что чтит память погибших армян и выражает соболезнования их внукам. 

"Мы не должны допускать забвения культуры сосуществования турок и армян, приумножавшейся на протяжении сотен лет и считавшейся примером для всего человечества", - отметил он. 

Также Эрдоган указал, что попытки политизации этого вопроса третьими странами с целью давления на Анкару не будут полезными никому. 

В МИД Турции заявление Байдена назвали "популизмом". 

По разным оценкам, в промежутке от 1915 по 1923 года на территории Османской империи погибло от 600 тысяч до 1,5 миллиона армян. Это было признано геноцидом тридцатью странами мира. 

Турция не отрицает факта многочисленных жертв среди армянского населения в те времена, однако отказывается называть это геноцидом. 

Украина тоже не признает события тех дней геноцидом, поскольку Армения не признает Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. 

Как сообщалось ранее, Байден предложил повысить налог на доход миллионеров до 39,6%. Так он надеется решить проблему неравенства и направить деньги на нужды бедных.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Турция, США, Армения, Джо Байден, Реджеп Тайип Эрдога.
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