Прививка не дает броню от коронавируса: журналист написал письмо о проблемах вакцинации в США

Открытое письмо журналиста США о проблемах вакцинации опубликовано 3 мая в Los Angeles Times. В нем журналист говорит о том, что заразиться коронавирусом и умереть от него, можно даже после вакцинации.

Письмо в переводе на русский язык публикует в Facebook Александр Кухарчук.

Всем привет, друзья!

Почему я его перевел и считаю нужным с ним вас ознакомить? Это письмо – еще одно важное напоминание о том, что врачи должны помнить о возможности развития COVID-19 даже после полной вакцинации! Третьего дня я приводил в одном из постов данные исследований в Великобритании: "При сравнении вакцинированных и не вакцинированных (для участников с развитием бессимптомных и симптоматических инфекций) однократная доза вакцины Pfizer-BioNTech показала эффективность 70% через 21 день после первой дозы и 85% через 7 дней после второй дозы. Второе исследование охватывает почти все население Шотландии, составляющее 5.4 миллиона человек, и оценивает эффективность вакцин с точки зрения сокращения количества госпитализаций вакцинированных по сравнению с не вакцинированными. В период с 8 декабря 2020 г. по 22 февраля 2021 г. было вакцинировано 1.331.933 человека. Через 28–34 дня после первой дозы вакцина Pfizer-BioNTech показала эффективность на 91% в снижении количества госпитализаций, а вакцина Oxford-AstraZeneca оказалась эффективной на 88%". Если не совсем понятно, что означают эти цифры, зайдем с другой стороны. Это значит, что после первой прививки Pfizer-BioNTech заразиться могут 30% вакцинированных, после второй дозы вакцины – 15% полностью вакцинированных! После первой дозы вакцины Pfizer-BioNTech в больницу могут попасть 9%, а после вакцины Oxford-AstraZeneca – 12% вакцинированных!

ВРАЧИ ДОЛЖНЫ ПОМНИТЬ ОБ ЭТОМ ПОСТОЯННО, А НЕ СЧИТАТЬ, ЧТО РАЗ БОЛЬНОЙ ВАКЦИНИРОВАН, ТО COVID-19 КАК ДИАГНОЗ АПРИОРИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ!!!

Итак, перевод открытого письма:

"Добрый вечер. Я Тхук Нхи Нгуен (Thuc Nhi Nguyen), понедельник, 3 мая. Вот что происходит с коронавирусом в Калифорнии и за ее пределами. Каждый день миллионы американцев закатывают рукава, чтобы получить дозу вакцины COVID-19. Пластырь на плече может ощущаться как небольшой слой брони коричневого цвета, но важно знать, что антитела, образующиеся под ним, не идеальны.

По состоянию на 26 апреля Центр по контролю и профилактике заболеваний сообщил о 9245 случаях заражения коронавирусом среди 95 миллионов полностью вакцинированных американцев, 132 из которых умерли. CDC признает, что эти цифры, вероятно, занижают количество "прорывных" заболеваний, но даже в этом случае это всего 0.0001% инфицирования и еще меньший риск смерти (https://www.cdc.gov/.../health.../breakthrough-cases.html...).

"Это случается крайне редко, но да, люди умирали от COVID-19 после вакцинации. Ученые пытаются понять, почему", - сообщает моя коллега Маура Долан (https://www.latimes.com/.../in-rare-cases-even-the...)

На данный момент исследователи все еще находятся на этапе сбора информации. Они хотят выяснить, какие варианты коронавируса вызвали прорыв иммунитета, и есть ли у инфицированных людей общие признаки - например, прием определенных лекарств, которые могли повлиять на эффективность вакцины, и сделали их более уязвимыми.

Секвенирование генома особенно важно, чтобы понять, инфицирован ли пациент уже известным вариантом или появился новый. Сбор информации в централизованном месте жизненно важен для выявления закономерностей и обмена информацией, которая может помочь экспертам решить, нужно ли и как настраивать будущие рецепты вакцин. "Это информация, которая нам нужна для борьбы с пандемией", - сказала Стейша Вайман, биолог из Института инновационной геномики Калифорнийского университета в Беркли, которая занимается секвенированием вирусных образцов, вовлеченных в прорывные случаи. "Что действительно очень расстраивает, так это то, что процесс секвенирования плохо организован. Я не думаю, что мы можем потратить еще год на ожидание, чтобы начать действовать по анализу прорывных случаев".

Даже полностью вакцинированные люди должны продолжать следовать рекомендациям по охране здоровья и проходить тестирование, если у них развиваются симптомы COVID-19.

В случае 80-летнего Кэри Александра Вашингтона, который получил вторую дозу вакцины Pfizer-BioNTech в феврале, но умер от COVID-19 в марте, два разных врача - его терапевт и кардиолог - лечили его от кратковременного недержания мочи и нарушения дыхания, но ни один из них не проверил его на коронавирус. Его дочь задалась вопросом, могло ли раннее выявление помочь его спасти? Таня Вашингтон считает, что ее отец, практикующий клинический психолог, был заражен непривитым сотрудником в кабинете, который он делил с другими врачами.

Эксперты не удивлены тем, что небольшое количество полностью вакцинированных людей умерло от COVID-19, особенно если эти пациенты были пожилого или старческого возраста или были более восприимчивы к болезни до вакцинации. Из зарегистрированных CDC прорывных инфекций 45% были у людей в возрасте 60 лет и старше.

(А оставшиеся 55% удивления тоже не вызывают?)

Информация об этих редких случаях может вызвать разочарование или беспокойство, но ученые подчеркивают, что причин для паники нет. "Шансы на то, что у вас будет какой-либо прорыв, ничтожны", - сказал доктор Джон Шварцберг, эксперт по инфекционным заболеваниям из Калифорнийского университета в Беркли. "И шансы того, что из-за этого прорыва вы хоть немного заболеете, будут еще более ничтожны".

Я не против вакцинации, я против того, что сам факт вакцинации успокаивает лечащих докторов и по этой причине они пропускают явные тяжелые коронавирусные пневмонии...

Всем здоровья, удачи и успеха!