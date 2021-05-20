Создатель дирижаблей просил конгрессменов встретиться с Ермаком, но глава ОП не полетел в США: подробности странной истории

Ряд конгрессменов США получили запрос на встречу с руководителем Офиса президента Украины Андреем Ермаком и анонс его визита в Соединенные Штаты с 16 по 20 мая, однако сам визит не состоялся.

Об этом пишет "Радио Свобода" поздно вечером в среду, 19 мая.

Организацией встреч Ермака с конгрессменами занимался американский бизнесмен украинского происхождения Игорь Пастернак. 4 мая из его офиса ряду конгрессменов было разослано письмо с анонсом визита и запросом на встречу.

СМИ пишет, что письмо получило от работника офиса одного из конгрессменов, который отклонил предложение встречи. Как пояснил собеседник, "в первую очередь потому, что запрос пришел не от посольства Украины".

В письме говорится, что в делегации примут участие два высокопоставленных украинских чиновника- Ермак и вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

"Украинскую делегацию возглавляет господин Андрей Ермак, руководитель Офиса президента, главный советник президента Украины по вопросам национальной безопасности. Господин Ермак является ближайшим доверенным лицом президента и вторым наиболее влиятельным лицом в Украине после президента. Он курирует вопросы национальной безопасности и является "правой рукой" (в оригинале power broker - ред.) президента по внутренним и международным вопросам", - говорилось в письме в адрес конгрессменов.

Официальная цель визита указана следующая: "Делегация хочет выразить благодарность высокого уровня членам Конгресса США за ответ на российскую агрессию. Делегация приезжает в США с целью налаживания новых, стратегических и предсказуемых отношений с Конгрессом США".

Также, согласно документу, делегация намерена "проинформировать руководство Конгресса о состоянии дел в Украине и за ее пределами".

"Радио Свобода" отправило запросы всем фигурантам этой истории: Ермаку, Резникову и Пастернаку.

Глава Офиса президента заявил, что ему об этом ничего не известно. "Могу предположить, что описанные вами предложения к конгрессменам могли быть частными инициативами. Моего визита в США в названные даты не планировалось. Даже не обсуждалась такая идея", - ответил он.

Пастернак же подтвердил, что отправлял электронные письма конгрессменам о возможности встречи с Ермаком и Резниковым, чтобы "украинские чиновники могли провести брифинг о том, "какие дальнейшие шаги, по их мнению, запланировал осуществить (президент РФ – ред.) Путин".

При этом он охарактеризовал Ермака и Резникова как "двух наиболее осведомленных украинских политиков".

Пастернак сообщил, что накануне отправки писем разговаривал с Резниковым на тему российской агрессии, признал его мысли очень важны и подумал, что украинский чиновник должен поделиться ими с членами Конгресса. В то же время он не ответил, были ли его дальнейшие действия согласованы Резниковым - в частности, "координация визита делегации" и отправка конгрессменам запросов на встречу с конкретными датами и повесткой дня.

При этом Пастернак сказал: "Я не уверен, планировали они вообще приехать в Соединенные Штаты". По его словам, идея со встречами "не двигалась вперед".

Резников подтвердил, что недавно общался с американским бизнесменом и обсуждал с ним важность поддержки Украины со стороны США и других западных стран. Резников назвал Пастернака своим давним другом еще со времен, когда тот жил во Львове и заявил, что постоянно с ним коммуницирует.

"Как большой друг не только мой, но и Украины, Игорь держит руку на пульсе ситуации в стране и, в частности, вооруженной агрессии и оккупации части наших территорий Российской Федерацией", - сказал вице-премьер.

Также Резников сообщил, что это была идея бизнесмена, чтобы Резников поделился мыслями относительно важности поддержки США с членами Конгресса США.

"Конечно, Украина будет доносить эту информацию до всех игроков международной арены", - ответил Резников в письменном комментарии редакции.

В то же время он сказал, что дальнейшие действия бизнесмена он не согласовывал и не знал о них, и ему неизвестно, каким образом Пастернак мог по своему усмотрению определить даты возможного визита делегации и самостоятельно сформулировать, какой будет повестка дня.

"В целом же любые действия Игоря Пастернака, которые хоть и являются частной инициативой, оцениваю исключительно как такие, которые направлены на защиту интересов США в первую очередь - на достоверное информирование Штатов о реальном положении дел, а также на защиту интересов Украины - донести правду о войне России против Украины, которая, повторюсь, развязана Россией на востоке Европы на территории европейского государства", - подчеркнул Резников.

Украинское посольство в США сообщило, что у них нет какой-либо информации по организации такого визита.

Игорь Пастернак — американский предприниматель, переехавший в США из Львова в 1994 году. В СССР и Украине он занимался дирижаблями, основал кооператив, а потом и компанию. Пастернак перевез бизнес в Штаты — предприятие называется "Worldwide Aeros Corp", работает с американским Минобороны и выполняет коммерческие заказы.