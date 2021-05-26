"Контрпродуктивно": Байден расставил все точки над "і" в вопросе санкций против газопровода Путина

Американский президент Джо Байден не вводил новых санкций против газопровода РФ "Северный поток - 2", поскольку его строительство почти завершено. При этом такой шаг может нанести ущерб отношениям с Европой.

Об этом он сообщил 25 мая, во время общения с прессой.

"Он (Nord Stream 2) почти полностью закончен ... Я считаю, что вводить санкции сейчас контрпродуктивно с точки зрения наших европейских отношений", — сообщил Байден.

Напомним, что 21 мая в Сенате США появился новый проект закона санкций против всех участников стройки трубопровода РФ "Северный поток-2". 22 мая санкции США, в отношении газопровода "Северный поток - 2", ударили по 4 компаниям и 13 судам РФ, бравших участие в проекте.