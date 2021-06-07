"Мы все немного помолились": вице-президент США рассказала о ЧП со своим самолетом и экстренной посадке

В США после взлета в штате Мэриленд, самолет на борту которого находилась вице-президент США Камалия Харрис был вынужден вернуться на авиабазу Эндрюс из-за технических неполадок.

Об этом 7 июня сообщил официальный представитель политика Симон Сандерс.

У борта возникли проблемы с шасси. После посадки Харрис сообщила, что все "в порядке". "Мы все немного помолились, но все хорошо", — рассказала вице-президент.

Уже примерно через час после посадки политик вылетела на другом самолете к пункту назначения.

Отметим, что это первая зарубежная поездка Камалии Харрис в качестве вице-президента. Первой остановкой станет Гватемала и Мексика.

Напомним, что 6 июня в Африке на севере Буркина-Фасо произошло теракт в селе Солхан в результате чего погибли 160 человек.

30 мая борт Air India, который направлялся из Индии в США, вернулся в аэропорт вылета из-за летучей мыши.