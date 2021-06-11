"Передайте самые теплые пожелания": Трамп подколол Байдена перед встречей с Путиным

Бывший президент США Дональд Трамп пожелал действующему лидеру Штатов Джо Байдену удачи на переговорах с российским президентом Владимиром Путиным.

Об этом пишет Daily Mail.

"Удачи Байдену в общении с президентом Путиным - не усните во время встречи и, пожалуйста, передайте ему мои самые теплые пожелания", - написал Трамп в электронном письме.

Во время избирательной кампании Трамп называл Байдена по прозвищу "сонный Джо".

Как сообщалось ранее, Байден встретится с Путиным в швейцарской Женеве в среду, 16 июня.

В Белом доме заявляли, что президент США намерен обсудить со своим российским коллегой "весь спектр насущных вопросов", включая темы Украины и Беларуси.

Эксперт Центра противодействия информационным агрессиям "AM&PM" Александр Курбан ранее рассказал "Телеграфу", может ли американо-российский саммит помочь урегулировать конфликт на востоке Украины.