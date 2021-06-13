Байден объяснился за отказ вместе с Путиным выходить к журналистам после саммита

Президент США Джо Байден объяснил почему отказался от совместной пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом пишет The Hill.

"Это не соревнование по тому, кто может добиться большего успеха на пресс-конференции или попытаться поставить друг друга в неловкое положение", - сказал Байден.

По его словам, он не хочет, чтобы после саммита внимание СМИ переключалось на детали вроде "пожали ли они руки, кто больше говорил и другое".

Отельные пресс-конференции, как считает Байден, помогут ему изложить его мнение о том, чем закончился саммит, а Путину - свое.

Напомним, ранее Байден подтвердил слова Путина о том, что отношения между США и Россией находятся "в низшей точке".

Встреча Байдена и Путина состоится в швейцарской Женеве в среду, 16 июня.