Байден объяснился за отказ вместе с Путиным выходить к журналистам после саммита

Президент США Джо Байден объяснил почему отказался от совместной пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным.
Об этом пишет The Hill.
"Это не соревнование по тому, кто может добиться большего успеха на пресс-конференции или попытаться поставить друг друга в неловкое положение", - сказал Байден.
По его словам, он не хочет, чтобы после саммита внимание СМИ переключалось на детали вроде "пожали ли они руки, кто больше говорил и другое".
Отельные пресс-конференции, как считает Байден, помогут ему изложить его мнение о том, чем закончился саммит, а Путину - свое.
Напомним, ранее Байден подтвердил слова Путина о том, что отношения между США и Россией находятся "в низшей точке".
Встреча Байдена и Путина состоится в швейцарской Женеве в среду, 16 июня.