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Байден объяснился за отказ вместе с Путиным выходить к журналистам после саммита

Байден объяснился за отказ вместе с Путиным выходить к журналистам после саммита
Обновлено 22:43 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Президент США Джо Байден объяснил почему отказался от совместной пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным. 

Об этом пишет The Hill

"Это не соревнование по тому, кто может добиться большего успеха на пресс-конференции или попытаться поставить друг друга в неловкое положение", - сказал Байден. 

По его словам, он не хочет, чтобы после саммита внимание СМИ переключалось на детали вроде "пожали ли они руки, кто больше говорил и другое". 

Отельные пресс-конференции, как считает Байден, помогут ему изложить его мнение о том, чем закончился саммит, а Путину - свое. 

Напомним, ранее Байден подтвердил слова Путина о том, что отношения между США и Россией находятся "в низшей точке". 

Встреча Байдена и Путина состоится в швейцарской Женеве в среду, 16 июня.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 415

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США, Россия, Владимир Путин, Джо Байден.
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