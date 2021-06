Президент США Джо Байден потерял одну из своих любимых собак - немецкую овчарку по кличке Чемп.

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

В сообщении указывается, что на момент смерти Чемпу было 13 лет, а вся семья Байденов его обожала.

Отмечается, что домашний любимец "мирно скончался дома".

"В наши самые радостные моменты и в наши самые убитые горем дни он был рядом с нами, чуткий к каждому нашему невысказанному чувству и эмоции. Мы любим нашего милого, хорошего мальчика и всегда будем по нему скучать", - сказано в сообщении.

О смерти домашнего любимца отдельно высказался и сам Байден.

"Наша семья сегодня потеряла нашего любящего товарища Чемпа. Я буду скучать по нему", - написал он.

Our family lost our loving companion Champ today. I will miss him. pic.twitter.com/sePqXBIAsE

— President Biden (@POTUS) June 19, 2021