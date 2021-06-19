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Байден потерял одну из своих любимых собак

Байден потерял одну из своих любимых собак
Обновлено 22:44 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Президент США Джо Байден потерял одну из своих любимых собак - немецкую овчарку по кличке Чемп. 

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома

В сообщении указывается, что на момент смерти Чемпу было 13 лет, а вся семья Байденов его обожала.  

Отмечается, что домашний любимец "мирно скончался дома". 

"В наши самые радостные моменты и в наши самые убитые горем дни он был рядом с нами, чуткий к каждому нашему невысказанному чувству и эмоции. Мы любим нашего милого, хорошего мальчика и всегда будем по нему скучать", - сказано в сообщении. 

О смерти домашнего любимца отдельно высказался и сам Байден.

"Наша семья сегодня потеряла нашего любящего товарища Чемпа. Я буду скучать по нему", - написал он. 

Как сообщалось ранее, в марте овчарка Байдена по имени Мейджор покусала сотрудника службы безопасности Белого дома

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 158

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США, Собаки, Джо Байден.
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