В США пытаются законодательно заставить Байдена ужесточить санкции против газопровода Путина

В четверг, 1 июля, Комитет по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США принял решение, согласно которому президент Джо Байден не будет иметь право отказываться от санкций против проекта строительства газопровода "Северный поток 2".

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Bloomberg.

Эта инициатива имеет срок своего действия - на 2022 бюджетный год. Ее внесла на рассмотрение конгрессмен-демократ Марси Каптур, и поправку добавили в законопроект о расходах, связанных с зарубежной деятельностью администрации США.

"Мы надеемся, что администрация услышит наш мощный сигнал и сделает приоритетом европейскую энергетическую безопасность в списке важных дел", - приводит Bloomberg слова Каптур.

Для того чтобы принятая мера вошла в законную силу, она должна быть рассмотрена и одобрена всей Палатой представителей и Сенатом США прежде, чем ее принятие подпишет сам Байден.

Как сообщал "Телеграф", ранее отказ от санкций против российского "Северного потока-2" и ее исполнительного директора Матиаса Варнига стал причиной разногласий в Белом доме.