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В ходе перестрелки возле Пентагона погиб полицейский (видео)

В ходе перестрелки возле Пентагона погиб полицейский (видео)
Обновлено 22:26 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

В США у здания Пентагона произошла стрельба, в результате которой погиб полицейский.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на свои источники. 

Стрельба произошла на автобусной платформе возле главного входа в здание оборонного ведомства США. О причинах стрельбы не сообщается, однако инцидент привел к тому, что сотрудников Пентагона заблокировали внутри здания. 

Также указывается, что из-за происшествия общественный транспорт пустили в обход этого района. 

Сообщается, что неизвестный мужчина пытался пройти внутрь Пентагона, однако был остановлен охранником. В СМИ появилась информация, что нападавший был убит в перестрелке.

Кроме того сообщается, что в перестрелке пострадали три человека. 


Напомним, 3 августа в Одессе неизвестный застрелил мужчину в жилом массиве. Сообщается, что и погибший и стрелок являются азербайджанцами. 

В сети уже появилось видео момента нападения и фото предполагаемого убийцы

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 140

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США, Стрельба, Пентагон.
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