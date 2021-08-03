В ходе перестрелки возле Пентагона погиб полицейский (видео)

В США у здания Пентагона произошла стрельба, в результате которой погиб полицейский.
Об этом сообщает CNN со ссылкой на свои источники.
Стрельба произошла на автобусной платформе возле главного входа в здание оборонного ведомства США. О причинах стрельбы не сообщается, однако инцидент привел к тому, что сотрудников Пентагона заблокировали внутри здания.
Также указывается, что из-за происшествия общественный транспорт пустили в обход этого района.
Сообщается, что неизвестный мужчина пытался пройти внутрь Пентагона, однако был остановлен охранником. В СМИ появилась информация, что нападавший был убит в перестрелке.
Кроме того сообщается, что в перестрелке пострадали три человека.
Напомним, 3 августа в Одессе неизвестный застрелил мужчину в жилом массиве. Сообщается, что и погибший и стрелок являются азербайджанцами.
В сети уже появилось видео момента нападения и фото предполагаемого убийцы.