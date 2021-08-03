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Возле Пентагона произошла стрельба: сообщается о пострадавших (видео)

Возле Пентагона произошла стрельба: сообщается о пострадавших (видео)
Обновлено 20:00 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот

В США возле Пентагона произошла стрельба, из-за которой всех сотрудников оборонного ведомства страны заблокировали внутри здания.  

Об этом пишет CNN

Отмечается, что стрельба произошла на автобусной платформе Metro Bus, которая является основным входом в Пентагон. 

Информацию о блокировании Пентагона подтвердили в силах охраны ведомства. 

Вместе с тем, там порекомендовали людям не приближаться к району, поскольку место может оставаться небезопасным. 

Официальной информации о произошедшем пока не поступало. Вместе с тем, местное подразделение спасателей упомянуло о "нескольких пострадавших". 

Об их состоянии там сообщать не стали. 

Как сообщалось ранее, 3 августа в Одессе неизвестный застрелил мужчину в жилом массиве. Сообщается, что и погибший и стрелок являются азербайджанцами. 

В сети уже появилось видео момента нападения и фото предполагаемого убийцы.  

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 223

Все по теме:

США, Стрельба, Пентагон.
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