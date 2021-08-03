Возле Пентагона произошла стрельба: сообщается о пострадавших (видео)

В США возле Пентагона произошла стрельба, из-за которой всех сотрудников оборонного ведомства страны заблокировали внутри здания.
Об этом пишет CNN.
Отмечается, что стрельба произошла на автобусной платформе Metro Bus, которая является основным входом в Пентагон.
Информацию о блокировании Пентагона подтвердили в силах охраны ведомства.
Вместе с тем, там порекомендовали людям не приближаться к району, поскольку место может оставаться небезопасным.
Официальной информации о произошедшем пока не поступало. Вместе с тем, местное подразделение спасателей упомянуло о "нескольких пострадавших".
Об их состоянии там сообщать не стали.
#Update - Scene is still active, ACFD did encounter multiple patients. NFI on patient status will be provided.
— Arlington Fire & EMS (@ArlingtonVaFD) August 3, 2021
Как сообщалось ранее, 3 августа в Одессе неизвестный застрелил мужчину в жилом массиве. Сообщается, что и погибший и стрелок являются азербайджанцами.
В сети уже появилось видео момента нападения и фото предполагаемого убийцы.