Возле Пентагона произошла стрельба: сообщается о пострадавших (видео)

В США возле Пентагона произошла стрельба, из-за которой всех сотрудников оборонного ведомства страны заблокировали внутри здания.

Об этом пишет CNN.

Отмечается, что стрельба произошла на автобусной платформе Metro Bus, которая является основным входом в Пентагон.

Информацию о блокировании Пентагона подтвердили в силах охраны ведомства.

Вместе с тем, там порекомендовали людям не приближаться к району, поскольку место может оставаться небезопасным.

Официальной информации о произошедшем пока не поступало. Вместе с тем, местное подразделение спасателей упомянуло о "нескольких пострадавших".

Об их состоянии там сообщать не стали.

#Update - Scene is still active, ACFD did encounter multiple patients. NFI on patient status will be provided.

— Arlington Fire & EMS (@ArlingtonVaFD) August 3, 2021