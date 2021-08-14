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Коронавирусная вечеринка: после празднования 60-летия Обамы на острове в США произошла вспышка коронавируса

Коронавирусная вечеринка: после празднования 60-летия Обамы на острове в США произошла вспышка коронавируса
Обновлено 12:32 Сегодня Телеграф Иллюстративное фото

На острове Мартас-Винъярд, что находится за несколько километров от штата Массачусетс (США), после вечеринки в честь дня рождения бывшего президента Соединенных штатов Барака Обамы, зарегистрировали 63 случая заболевания Covid - это самые большие показатели с апреля.

Об этом в субботу, 14 августа, сообщает "Metro".

Пока что в здравоохранении не говорят, способствовали ли гости и сотрудники Обамы резкому увеличению случаев Covid-19 во время празднования его 60-летия 4 августа.

"В настоящее время нам не известно ни о каких случаях, связанных с партией Обамы", - заявила представитель совета здравоохранения Маура Вэлли. 

По ее словам, единственный способ узнать об этом - это комплексное отслеживание контактов.

Известно, что Обама встретился со своими друзьями в заведении "Barn Bowl & Bistro" за сутки до большого празднования дня рождения. На следующий день в ресторане "Winnetu Oceanside Resort" у него был большой праздник в честь 60-летия.

Кроме того, после этого экс-президент США устроил воскресный бранч в ресторане "Beach Road".

Изначально Обама готовился пригласить 500 гостей в свой особняк, но сократил их число на фоне критики, поскольку вариант коронавируса  "Дельта" набирает обороты.

"Он (Обама) признателен за то, что другие присылают свои поздравления с днем рождения издалека, и с нетерпением ждет встречи с людьми в ближайшее время", - добавил представитель экс-президента.

Вместо 500 гостей Обама приветствовал от 300 до 400 своих ближайших друзей и соратников.

Знаменитости, в том числе актер Брэдли Купер, останавливались в отеле "Harbour View Hotel", где шесть сотрудников дали положительный результат на вирус. 

Также известно, что в бистро и баре "Alchemy" было зафиксировано 14 случаев заболевания, а в ресторане "Port Hunter" - пять.

Ранее "Телеграф" сообщал о новых симптомах штамма Дельта. Если раньше пациенты жаловались на потерю обоняния, теперь их беспокоит исчезновение слуха.

Напоминаем, что в Лондоне на торжественном открытии ночного клуба "Небеса" в понедельник, 19 июля, блогер Джек Джексон поцеловался с 7 парнями и заболел на COVID.

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Иванка Гамчук
Автор: Иванка Гамчук
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Все по теме:

Барак Обама, День рождения, Коронавирус, Мартас-Винъярд, Covid-19.
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