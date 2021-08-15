Больницы забиты: "дельта"- штамм коронавируса все больше бьет по детям в США

В Соединенных Штатах Америки зафиксировали рекордное число детей, госпитализированных с коронавирусом - их количество достигло без сотни две тысячи человек.

Об этом в воскресенье, 15 августа, сообщает "Reuters".

Согласно данным Министерства здравоохранения США, причиной такого высокого уровня заболеваемости среди детей стал штамм "Дельта".

Сейчас дети составляют около 2,4% госпитализаций в связи с COVID-19 в стране. Кроме того, детям до 12 лет запрещено давать вакцину, поэтому они легче поддаются болезни.

"Это не прошлогодний COVID. Этот еще хуже, и наши дети пострадают от него больше всего", - сказала Салли Гоза, бывший президент Американской академии педиатрии.

Как заявляют в Центрах по контролю и профилактике заболеваний США, количество впервые госпитализированных пациентов с коронавирусом возрастом от 18 до 49 лет также стало рекордным на этой неделе.

В СМИ пишут, что в США пятая часть госпитализаций с COVID-19 приходится на Флориду. Там за сутки 14 августа число госпитализированных пациентов с COVID-19 достигло рекордных 16 тыс. 100 человек.

В Министерстве здравоохранения и социальных служб говорят, что более 90% коек интенсивной терапии в штате заполнены.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в привитом на 55% Израиле вернули обязательное ношение маски на улице из-за штамма "Дельта".

Также мы писали, что в условиях циркулирования в мире штамма коронавируса "Дельта" достичь коллективного иммунитета у населения не представляется возможным.