Скачать
Воскресенье, 15.08.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Олимпиада-2020
Талибы взяли под контроль ключевой афганский город Джелалабад
Талибы взяли под контроль ключевой афганский город Джелалабад
Почти в два раза меньше новых заражений коронавирусом зафиксировали в Украине: свежая сводка
Почти в два раза меньше новых заражений коронавирусом зафиксировали в Украине: свежая сводка
“Нам просто сказали ложную информацию”: напавшие на Кужельного парни извинились перед ним (видео)
“Нам просто сказали ложную информацию”: напавшие на Кужельного парни извинились перед ним (видео)
Уволили за убийство семи сослуживцев: детали казусного случая в рядах российских наемников
Уволили за убийство семи сослуживцев: детали казусного случая в рядах российских наемников

Больницы забиты: "дельта"- штамм коронавируса все больше бьет по детям в США

Больницы забиты: "дельта"- штамм коронавируса все больше бьет по детям в США
13:03 Сегодня Телеграф Иллюстративное фото

В Соединенных Штатах Америки зафиксировали рекордное число детей, госпитализированных с коронавирусом - их количество достигло без сотни две тысячи человек. 

Об этом в воскресенье, 15 августа, сообщает "Reuters".

Согласно данным Министерства здравоохранения США, причиной такого высокого уровня заболеваемости среди детей стал штамм "Дельта".

Сейчас дети составляют около 2,4% госпитализаций в связи с COVID-19 в стране. Кроме того, детям до 12 лет запрещено давать вакцину, поэтому они легче поддаются болезни. 

"Это не прошлогодний COVID. Этот еще хуже, и наши дети пострадают от него больше всего", - сказала Салли Гоза, бывший президент Американской академии педиатрии.

Как заявляют в Центрах по контролю и профилактике заболеваний США, количество впервые госпитализированных пациентов с коронавирусом возрастом от 18 до 49 лет также стало рекордным на этой неделе. 

В СМИ пишут, что в США пятая часть госпитализаций с COVID-19 приходится на Флориду. Там за сутки 14 августа число госпитализированных пациентов с COVID-19 достигло рекордных 16 тыс. 100 человек. 

В Министерстве здравоохранения и социальных служб говорят, что более 90% коек интенсивной терапии в штате заполнены.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в привитом на 55% Израиле вернули обязательное ношение маски на улице из-за штамма "Дельта".

Также мы писали, что в условиях циркулирования в мире штамма коронавируса "Дельта" достичь коллективного иммунитета у населения не представляется возможным.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Иванка Гамчук
Автор: Иванка Гамчук
Просмотры: 398

Все по теме:

США, Коронавирус, Covid-19, Дельта штамм.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Итоги дня 14 августа: конфискация миллионов у Кивы, бои на Банковой и рекорды заболеваемости COVID-19
02 "Мы любим тебя": 75-летний Сильвестр Сталлоне показал красавицу-жену (фото)
03 Уволили за убийство семи сослуживцев: детали казусного случая в рядах российских наемников
04 Без вакцины вход запрещён: детали нововведения для жителей одной из одесских ОТГ
05 Талибы продвигаются к Кабулу: Столицы провинций сдаются почти без боя
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Талибы окончательно берут власть в Афганистане: последние новости
Талибы окончательно берут власть в Афганистане: последние новости
В Ливане взорвалась автоцистерна: как минимум 20 человек погибли (фото, видео)
В Ливане взорвалась автоцистерна: как минимум 20 человек погибли (фото, видео)
Жара усилится, но не везде: какую погоду ожидать в Украине на следующей неделе
Жара усилится, но не везде: какую погоду ожидать в Украине на следующей неделе
Виталий Козловский потерял отца
Виталий Козловский потерял отца
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь