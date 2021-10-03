Укр

В России прошел крупный конкурс красоты для "плюс сайз" женщин, но фурора он не произвел (фото, видео)

Автор
Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
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Конкурс красоты plus-size Новость обновлена 03 октября 2021, 20:43
Конкурс красоты plus-size

Девушки с пышными формами показали себя во всей красе

Пока в Украине разгорается скандал с победительницей международного конкурса красоты "Мисс мира plus size", в России состоялся финал конкурса под названием "Северная Аврора-2021". Мероприятие прошло в Санкт-Петербурге в субботу, 2 октября.

12 пышных россиянок получили возможность показать себя с разных сторон, как в модных образах в одежде, так и в купальниках. Смелые постановки дефиле покорили немногочисленных гостей и жюри юбилейного 10-го конкурса красоты.

Стоить отметить, что девушки тяжело готовились к конкурсу, учили хореографию в танцевальной студии.

Победительницей стала 23-летняя модель "плюс-сайз" Диана Капелина из Архангельска.

Диана Капелина
Диана Капелина
Диана Капелина
Диана Капелина
Диана Капелина
Диана Капелина

Напомним, что недавно в сети появилось фото победительницы конкурса красоты "ДНР". Внешность "мисс ДНР" вызывает немало вопросов.

Теги:
#Россия #Конкурсы #Конкурсы красоты
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