В России прошел крупный конкурс красоты для "плюс сайз" женщин, но фурора он не произвел (фото, видео)
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Девушки с пышными формами показали себя во всей красе
Пока в Украине разгорается скандал с победительницей международного конкурса красоты "Мисс мира plus size", в России состоялся финал конкурса под названием "Северная Аврора-2021". Мероприятие прошло в Санкт-Петербурге в субботу, 2 октября.
12 пышных россиянок получили возможность показать себя с разных сторон, как в модных образах в одежде, так и в купальниках. Смелые постановки дефиле покорили немногочисленных гостей и жюри юбилейного 10-го конкурса красоты.
Стоить отметить, что девушки тяжело готовились к конкурсу, учили хореографию в танцевальной студии.
Победительницей стала 23-летняя модель "плюс-сайз" Диана Капелина из Архангельска.
Напомним, что недавно в сети появилось фото победительницы конкурса красоты "ДНР". Внешность "мисс ДНР" вызывает немало вопросов.
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