У Росії пройшов великий конкурс краси для "плюс сайз" жінок, але фурору він не справив (фото, відео)

Дівчата з пишними формами показали себе у всій красі

Поки в Україні розгорається скандал з переможницею міжнародного конкурсу краси "Міс світу plus size", в Росії відбувся фінал конкурсу під назвою "Північна Аврора-2021". Захід пройшов в Санкт-Петербурзі в суботу, 2 жовтня.

12 пишних росіянок отримали можливість показати себе з різних сторін, як в модних образах в одязі, так і в купальниках. Сміливі постановки дефіле підкорили нечисленних гостей і журі ювілейного 10-го конкурсу краси.

Варто відзначити, що дівчата важко готувалися до конкурсу, вчили хореографію в танцювальній студії.

Переможницею стала 23-річна модель "плюс-сайз" Діана Капеліна із Архангельська.

Діана Капеліна

Діана Капеліна

Діана Капеліна

Нагадаємо, що недавно в мережі з’явилося фото переможниці конкурсу краси "ДНР". Зовнішність "міс ДНР" викликає чимало запитань.