Укр

С какими цветами лучше сочетать серый в одежде: топ-8 удачных идей

Автор
Татьяна Веремеева Татьяна Веремеева
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Лучшее сочетание серого в одежде
Лучшее сочетание серого в одежде

Вы наверняка будете выглядеть превосходно, если добавите к серым вещам яркие акценты

Цвета играют очень важную роль в создании наших образов. В институте Pantone выбрали цвет на 2022 год и показали его на видео – он может чудесно подчеркнуть ваш образ. В то же время есть базовые привычные для всех нас цвета. Например, серый цвет некоторые люди считают невзрачным и унылым, другие – предпочитают вещи именно в этом цвете. В то же время стилисты отмечают, что если серые вещи сочетать с более яркими цветами, то можно успешно сыграть на контрастах и выглядеть очень стильно.

Модный эксперт Ольга, которая ведет свой блог в Instagram под никнеймом stilnodostupno, рассказала, какие сочетания будут самыми удачными в ближайшее время. Она не просто рассказала, как лучше совмещать вещи разных цветов, но и показала удачные сочетания одежды.

Серый и зеленый

Серый и синий

Серый и черный

Серый и красный

Серый и розовый

Серый и молочный

Серый и коричневый

Серый и желтый

Ранее "Телеграф" писал, что нынешней зимой актуальными будут пуховики, дубленки и шубы разной длинны, в которых каждой девушке будет очень тепло и, при этом, она будет выглядеть очень стильно.

Теги:
#Мода #Одежда #Стиль #Цвета
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