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З якими кольорами краще поєднувати сірий в одязі: топ-8 вдалих ідей

Автор
Тетяна Веремєєва Тетяна Веремєєва
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Найкраще поєднання сірого в одязі
Найкраще поєднання сірого в одязі

Ви напевно виглядатимете чудово, якщо додасте до сірих речей яскраві акценти

Кольори грають важливу роль у створенні наших образів. В інституті Pantone вибрали колір на 2022 рік і показали його на відео — він може чудово підкреслити ваш образ. У той же час є базові звичні для нас кольори. Наприклад, сірий колір деякі люди вважають непоказним і похмурим, інші — віддають перевагу речам саме в цьому кольорі. У той же час стилісти відзначають, що якщо сірі речі поєднувати з яскравішими кольорами, то можна успішно зіграти на контрастах і виглядати дуже стильно.

Модний експерт Ольга, яка веде свій блог в Instagram під нікнеймом stilnodostupno, розповіла, які поєднання будуть найвдалішими найближчим часом. Вона не просто розповіла, як краще поєднувати речі різних кольорів, а й показала вдалі поєднання одягу.

Сірий та зелений

Сірий та синій

Сірий та чорний

Сірий та червоний

Сірий та рожевий

Сірий та молочний

Сірий та коричневий

Сірий та жовтий

Раніше "Телеграф" писав, що цієї зими актуальними будуть пуховики, дублянки та шуби різної довжини, в яких кожній дівчині буде дуже тепло і, при цьому, вона виглядатиме надзвичайно стильно.

Теги:
#Мода #Одяг #Стиль #Кольору
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