Зачем женщины в СССР носили комбинации и почему они пропали из гардеробов
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Каждая советская женщина мечтала о кружевной импортной комбинации
В период существования СССР женщины узнавали о модных тенденциях благодаря героиням советских фильмов. Одним из важных элементов гардероба советской женщины была комбинация. Правда, сейчас мало кто может сказать, что это за вещь и зачем ее тогда носили.
Об этом пишет Bigpicture.
Комбинации были популярны в разных странах. Они были очень модными в Италии, Франции, ФРГ и Австрии. На территории СССР производили обычные неприметные хлопковые комбинации. Все женщины мечтали заполучить импортную и отделанную кружевами шелковую или синтетическую комбинацию, произведенную в ГДР, Польше или Югославии – такие вещи всегда были в дефиците.
Красивая комбинация спасала любой женский гардероб, тем более, на территории Союза нижнему белью не уделяли особого внимания. Кроме того, откровенная одежда вызывала строгое порицание в обществе, а если нижнее белье просвечивалось сквозь одежду или, что еще хуже, выглядывало из-под нее – это было пределом развратности. В таких ситуациях на помощь приходила комбинация, которая помогала скрыть все то, чего не должно было быть видно.
Этот элемент одежды также был очень практичным. В советские времена модными были синтетические платья и юбки, которые электризовались и липли к ногам. Комбинации спасали от подобных неудобств, создавая дополнительный слой одежды.
Комбинации также выручали и зимой, создавая комфорт. Зачастую теплые шерстяные вещи были неприятными для тела и сильно кололись. В таких ситуациях дополнительный слой одежды очень выручал.
Куда исчезли комбинации
Комбинации уже давно стали историей. Современная одежда довольно комфортная и не создает таких неудобств, с которыми сталкивались наши мамы и бабушки.
Кроме того, сейчас стало модно, когда через одежду можно разглядеть отдельные детали нижнего белья.
Если же приходится носить синтетическую одежду, которая липнет к телу, то с этой проблемой успешно справляются специальные аэрозоли, а теплые кофты больше не вызывают раздражения на коже.
Ранее "Телеграф" рассказывал, какие полезные лайфхаки родом из СССР могут пригодиться и сегодня.
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