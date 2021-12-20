Зачем женщины в СССР носили комбинации и почему они пропали из гардеробов

Каждая советская женщина мечтала о кружевной импортной комбинации

В период существования СССР женщины узнавали о модных тенденциях благодаря героиням советских фильмов. Одним из важных элементов гардероба советской женщины была комбинация. Правда, сейчас мало кто может сказать, что это за вещь и зачем ее тогда носили.

Об этом пишет Bigpicture.

Комбинации были популярны в разных странах. Они были очень модными в Италии, Франции, ФРГ и Австрии. На территории СССР производили обычные неприметные хлопковые комбинации. Все женщины мечтали заполучить импортную и отделанную кружевами шелковую или синтетическую комбинацию, произведенную в ГДР, Польше или Югославии – такие вещи всегда были в дефиците.

Женщины мечтали о комбинации с кружевами. Фото: Bigpicture

Красивая комбинация спасала любой женский гардероб, тем более, на территории Союза нижнему белью не уделяли особого внимания. Кроме того, откровенная одежда вызывала строгое порицание в обществе, а если нижнее белье просвечивалось сквозь одежду или, что еще хуже, выглядывало из-под нее – это было пределом развратности. В таких ситуациях на помощь приходила комбинация, которая помогала скрыть все то, чего не должно было быть видно.

Героиня фильма "Москва слезам не верит" в комбинации. Фото: Bigpicture

Этот элемент одежды также был очень практичным. В советские времена модными были синтетические платья и юбки, которые электризовались и липли к ногам. Комбинации спасали от подобных неудобств, создавая дополнительный слой одежды.

Комбинация была неотъемлемой частью гардероба. Фото: Bigpicture

Комбинации также выручали и зимой, создавая комфорт. Зачастую теплые шерстяные вещи были неприятными для тела и сильно кололись. В таких ситуациях дополнительный слой одежды очень выручал.

Куда исчезли комбинации

Комбинации уже давно стали историей. Современная одежда довольно комфортная и не создает таких неудобств, с которыми сталкивались наши мамы и бабушки.

Все женщины в СССР носили комбинаци. Фото: Bigpicture

Кроме того, сейчас стало модно, когда через одежду можно разглядеть отдельные детали нижнего белья.

Комбинации были на пике популярности. Фото: Bigpicture

Если же приходится носить синтетическую одежду, которая липнет к телу, то с этой проблемой успешно справляются специальные аэрозоли, а теплые кофты больше не вызывают раздражения на коже.

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