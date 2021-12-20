Навіщо жінки в СРСР носили комбінації та чому вони зникли з гардеробів

Кожна радянська жінка мріяла про мереживну імпортну комбінацію

У період існування СРСР жінки дізнавалися про модні тенденції завдяки героїням радянських фільмів. Одним із важливих елементів гардеробу радянської жінки була комбінація. Щоправда, зараз мало хто може сказати, що це за річ, і навіщо її тоді носили.

Про це пише Bigpicture.

Комбінації були популярні у різних країнах. Вони були дуже модними в Італії, Франції, ФРН та Австрії. На території СРСР виробляли звичайні непомітні бавовняні комбінації. Усі жінки мріяли отримати імпортну та оброблену мереживами шовкову чи синтетичну комбінацію, вироблену у НДР, Польщі чи Югославії – такі речі завжди були у дефіциті.

Жінки мріяли про комбінацію із мереживом. Фото: Bigpicture

Красива комбінація рятувала будь-який жіночий гардероб, тим більше на території Союзу спідній білизні не приділяли особливої уваги. Крім того, відвертий одяг викликав суворе осудження в суспільстві, а якщо спідня білизна просвічувалася крізь одяг або, що ще гірше, виглядала з-під нього – це було межею розпусності. У таких ситуаціях на допомогу приходила комбінація, яка допомагала приховати все те, чого не було видно.

Героїня фільму "Москва сльозам не вірить" у комбінації. Фото: Bigpicture

Цей елемент одягу також був дуже практичним. У радянські часи модними були синтетичні сукні та спідниці, які електризувалися та липли до ніг. Комбінації рятували від таких незручностей, створюючи додатковий шар одягу.

Комбінація була невід’ємною частиною гардеробу. Фото: Bigpicture

Комбінації також рятували і взимку, створюючи комфорт. Найчастіше теплі вовняні речі були неприємні для тіла і сильно кололися. У таких ситуаціях додатковий шар одягу дуже рятував.

Куди зникли комбінації

Комбінації вже давно стали історією. Сучасний одяг досить комфортний і не створює таких незручностей, з якими стикалися наші мами та бабусі.

Усі жінки в СРСР носили комбінації. Фото: Bigpicture

Крім того, зараз стало модно, коли через одяг можна роздивитись окремі деталі нижньої білизни.

Комбінації були на піку популярності. Фото: Bigpicture

Якщо ж доводиться носити синтетичний одяг, який липне до тіла, то з цією проблемою успішно справляються спеціальні аерозолі, а теплі кофти більше не викликають подразнення на шкірі.

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