Рейтузы, корсет "Грация" и никакой эротики: какое нижнее белье носили женщины в СССР (фото)

В советские времена считали, что главное в нижнем белье – практичность

Мы привыкли, что нижнее белье должно быть не только комфортным, но и красивым. При этом, иногда наши бабушки приходят в ужас, когда видят что мы носим сейчас – они не понимают, как можно комфортно себя чувствовать без привычной для них хлопковой комбинации и в трусах, которые не прикрывают спину.

Об этом пишет BigPicture.

В СССР считали, что белье должно быть качественным, изготовленным из натуральных тканей и комфортным. Правда, сейчас нам сложно понять, о каком комфорте можно говорить, когда речь заходит о рейтузах с начесом.

Бюстгальтер

Бюстгальтеры в СССР не отличались изысканным кроем. Симпатичное белье можно было заполучить, если вам его привезли из-за границы. За ним гонялись, как и за джинсами.

Бюстгальтеры в СССР

Импортный бюстгальтер

Трусы

Наверняка, многие помнят из детства, как мама говорила, что трусы должны прикрывать попу, чтобы не мерзнуть и ничего не простудить зимой. И это еще нам не приходилось носить рейтузы с начесом.

Женские рейтузы

Милые трусики советских женщин

Мужские семейные трусы

Детские трусы с начесом в СССР

Подростковые трусы в СССР

Пояс для чулок

Чулки были неотъемлемой частью гардероба в СССР.

Хлопковые чулки в СССР

Женщины чаще всего носили хлопковые чулки, которые крепили к специальному поясу.

Пояс для чулок

О женских колготах тогда ничего не знали – существовали только детские.

Детские колготы в СССР

Капроновые чулки были предметом роскоши.

Капроновые чулки в СССР

Комбинации

Комбинации были в гардеробе каждой советской женщины – с ними было теплее, а также они позволяли скрыть под верхней одеждой все лишнее. Ведь советской женщине было негоже показывать нижнее белье.

Комбинации в СССР

Купальники

В СССР ничего не слышали о купальниках со специальных быстросохнущих материалов. Тогда все было хлопковое.

Купальники в СССР

Мужские купальные плавки в СССР

Детские купальные плавки в СССР

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