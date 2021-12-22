Укр

Рейтузы, корсет "Грация" и никакой эротики: какое нижнее белье носили женщины в СССР (фото)

Автор
Татьяна Веремеева Татьяна Веремеева
Дата публикации
Читати українською
Автор
106
Какое белье выбирали советские женщины Новость обновлена 22 декабря 2021, 10:00
Какое белье выбирали советские женщины

В советские времена считали, что главное в нижнем белье – практичность

Мы привыкли, что нижнее белье должно быть не только комфортным, но и красивым. При этом, иногда наши бабушки приходят в ужас, когда видят что мы носим сейчас – они не понимают, как можно комфортно себя чувствовать без привычной для них хлопковой комбинации и в трусах, которые не прикрывают спину.

Об этом пишет BigPicture.

В СССР считали, что белье должно быть качественным, изготовленным из натуральных тканей и комфортным. Правда, сейчас нам сложно понять, о каком комфорте можно говорить, когда речь заходит о рейтузах с начесом.

Бюстгальтер

Бюстгальтеры в СССР не отличались изысканным кроем. Симпатичное белье можно было заполучить, если вам его привезли из-за границы. За ним гонялись, как и за джинсами.

Бюстгальтеры в СССР
Бюстгальтеры в СССР
Импортный бюстгальтер
Импортный бюстгальтер

Трусы

Наверняка, многие помнят из детства, как мама говорила, что трусы должны прикрывать попу, чтобы не мерзнуть и ничего не простудить зимой. И это еще нам не приходилось носить рейтузы с начесом.

Женские рейтузы
Женские рейтузы
Милые трусики советских женщин
Милые трусики советских женщин
Мужские семейные трусы
Мужские семейные трусы
Детские трусы с начесом в СССР
Детские трусы с начесом в СССР
Подростковые трусы в СССР
Подростковые трусы в СССР

Пояс для чулок

Чулки были неотъемлемой частью гардероба в СССР.

Хлопковые чулки в СССР
Хлопковые чулки в СССР

Женщины чаще всего носили хлопковые чулки, которые крепили к специальному поясу.

Пояс для чулок
Пояс для чулок

О женских колготах тогда ничего не знали – существовали только детские.

Детские колготы в СССР
Детские колготы в СССР

Капроновые чулки были предметом роскоши.

Капроновые чулки в СССР
Капроновые чулки в СССР

Комбинации

Комбинации были в гардеробе каждой советской женщины – с ними было теплее, а также они позволяли скрыть под верхней одеждой все лишнее. Ведь советской женщине было негоже показывать нижнее белье.

Комбинации в СССР
Комбинации в СССР

Купальники

В СССР ничего не слышали о купальниках со специальных быстросохнущих материалов. Тогда все было хлопковое.

Купальники в СССР
Купальники в СССР
Мужские купальные плавки в СССР
Мужские купальные плавки в СССР
Детские купальные плавки в СССР
Детские купальные плавки в СССР

Ранее "Телеграф" рассказывал, как женщины в СССР выбирали наряд для встречи Нового года.

Теги:
#Мода #Одежда #Нижнее белье #СССР #Стиль
Горела крыша здания
В регионах
Под Винницей вспыхнул отель с детьми: есть жертвы (фото)
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Горела крыша здания
Под Винницей вспыхнул отель с детьми: есть жертвы (фото)
Дата публикации
Категория
Лидеры ОПЗЖ Виктор Медведчук, Юрий Бойко и Сергей Левочкин
Тень Банковой и влияние России: кто хочет разделить ОПЗЖ перед выборами в Раду
Дата публикации
Категория
Погибший шел по рельсам
Не реагировал на сигнал: в Киеве поезд сбил человека (фото 18+)
Дата публикации
Категория
Мужчину держали связанным по рукам и ногам
Бывшая супруга похитила иностранца и удерживала его в подвале: подробности ЧП в Киеве (фото, видео)
Дата публикации
Категория
В 2022 году в Украине намечаются пять этапов повышения пенсий
Минималка свыше 2000 гривен и 12 повышений: что ожидает украинских пенсионеров в 2022 году