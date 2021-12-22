Рейтузы, корсет "Грация" и никакой эротики: какое нижнее белье носили женщины в СССР (фото)
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В советские времена считали, что главное в нижнем белье – практичность
Мы привыкли, что нижнее белье должно быть не только комфортным, но и красивым. При этом, иногда наши бабушки приходят в ужас, когда видят что мы носим сейчас – они не понимают, как можно комфортно себя чувствовать без привычной для них хлопковой комбинации и в трусах, которые не прикрывают спину.
Об этом пишет BigPicture.
В СССР считали, что белье должно быть качественным, изготовленным из натуральных тканей и комфортным. Правда, сейчас нам сложно понять, о каком комфорте можно говорить, когда речь заходит о рейтузах с начесом.
Бюстгальтер
Бюстгальтеры в СССР не отличались изысканным кроем. Симпатичное белье можно было заполучить, если вам его привезли из-за границы. За ним гонялись, как и за джинсами.
Трусы
Наверняка, многие помнят из детства, как мама говорила, что трусы должны прикрывать попу, чтобы не мерзнуть и ничего не простудить зимой. И это еще нам не приходилось носить рейтузы с начесом.
Пояс для чулок
Чулки были неотъемлемой частью гардероба в СССР.
Женщины чаще всего носили хлопковые чулки, которые крепили к специальному поясу.
О женских колготах тогда ничего не знали – существовали только детские.
Капроновые чулки были предметом роскоши.
Комбинации
Комбинации были в гардеробе каждой советской женщины – с ними было теплее, а также они позволяли скрыть под верхней одеждой все лишнее. Ведь советской женщине было негоже показывать нижнее белье.
Купальники
В СССР ничего не слышали о купальниках со специальных быстросохнущих материалов. Тогда все было хлопковое.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как женщины в СССР выбирали наряд для встречи Нового года.
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