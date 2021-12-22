Рейтузи, корсет "Грація" і ніякої еротики: яку нижню білизну носили жінки в СРСР (фото)
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У радянські часи вважали, що головне у спідній білизні – практичність
Ми звикли, що спідня білизна має бути не тільки комфортною, а й красивою. При цьому, іноді наші бабусі жахаються, коли бачать що ми носимо зараз — вони не розуміють, як можна комфортно себе почувати без звичної для них бавовняної комбінації і в трусах, які не прикривають спину.
Про це пише BigPicture.
У СРСР вважали, що білизна має бути якісною, виготовленою з натуральних тканин і комфортною. Щоправда, зараз нам складно зрозуміти, про який комфорт можна говорити, коли йдеться про рейтузи з начосом.
Бюстгальтер
Бюстгальтери в СРСР не вирізнялися вишуканим кроєм. Симпатичну білизну можна було отримати, якщо вам її привезли з-за кордону. За нею ганялися, як і за джинсами.
Рейтузи
Напевно, багато хто пам’ятає з дитинства, як мама казала, що труси повинні прикривати попу, щоб не мерзнути і нічого не застудити взимку. І це ще нам не доводилося носити рейтузи з начосом.
Пояс для панчох
Панчохи були невід’ємною частиною гардеробу в часи СРСР.
Жінки найчастіше носили бавовняні панчохи, які кріпили до спеціального поясу.
Про жіночі колготи тоді нічого не знали – існували лише дитячі.
Капронові панчохи були предметом розкоші.
Комбінації
Комбінації були в гардеробі кожної радянської жінки – з ними було тепліше, а також дозволяли приховати під верхнім одягом все зайве. Адже для радянської жінки було погано показувати спідню білизну.
Купальники
У СРСР нічого не чули про купальників зі спеціальних швидковисихаючих матеріалів. Тоді все було бавовняне.
Раніше "Телеграф" розповідав, як жінки в СРСР обирали вбрання для зустрічі Нового року.
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