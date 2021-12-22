Рейтузи, корсет "Грація" і ніякої еротики: яку нижню білизну носили жінки в СРСР (фото)

У радянські часи вважали, що головне у спідній білизні – практичність

Ми звикли, що спідня білизна має бути не тільки комфортною, а й красивою. При цьому, іноді наші бабусі жахаються, коли бачать що ми носимо зараз — вони не розуміють, як можна комфортно себе почувати без звичної для них бавовняної комбінації і в трусах, які не прикривають спину.

Про це пише BigPicture.

У СРСР вважали, що білизна має бути якісною, виготовленою з натуральних тканин і комфортною. Щоправда, зараз нам складно зрозуміти, про який комфорт можна говорити, коли йдеться про рейтузи з начосом.

Бюстгальтер

Бюстгальтери в СРСР не вирізнялися вишуканим кроєм. Симпатичну білизну можна було отримати, якщо вам її привезли з-за кордону. За нею ганялися, як і за джинсами.

Бюстгальтери в СРСР

Імпортний бюстгальтер

Рейтузи

Напевно, багато хто пам’ятає з дитинства, як мама казала, що труси повинні прикривати попу, щоб не мерзнути і нічого не застудити взимку. І це ще нам не доводилося носити рейтузи з начосом.

Жіночі рейтузи

Милі трусики радянських жінок

Чоловічі сімейні труси

Дитячі труси з начосом у СРСР

Підліткові труси в СРСР

Пояс для панчох

Панчохи були невід’ємною частиною гардеробу в часи СРСР.

Бавовняні панчохи в СРСР

Жінки найчастіше носили бавовняні панчохи, які кріпили до спеціального поясу.

Пояс для панчох

Про жіночі колготи тоді нічого не знали – існували лише дитячі.

Дитячі колготи у СРСР

Капронові панчохи були предметом розкоші.

Капронові панчохи в СРСР

Комбінації

Комбінації були в гардеробі кожної радянської жінки – з ними було тепліше, а також дозволяли приховати під верхнім одягом все зайве. Адже для радянської жінки було погано показувати спідню білизну.

Комбінації у СРСР

Купальники

У СРСР нічого не чули про купальників зі спеціальних швидковисихаючих матеріалів. Тоді все було бавовняне.

Купальники у СРСР

Чоловічі купальні плавки у СРСР

Дитячі купальні плавки у СРСР

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