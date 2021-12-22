Если вы недовольны своей фигурой: действующие способы скрыть живот под нарядом для корпоратива
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Важно подбирать одежду, которая будет выгодно подчеркивать особенности фигуры
Существует множество приемов, которые помогают одеваться красиво и которые помогают скрыть все недостатки вашей фигуры.
Об этом рассказывает стилист Оксана Денисова.
Модный эксперт отмечает, что с одной стороны, без умения скорректировать и сбалансировать фигуру визуальными приемами сложно добиться гармонии в образе. С другой – не стоит забывать, что первостепенная составляющая – это любовь и принятие себя. Это фундамент, на котором вы строите свой образ.
Оксана Денисова также пишет, что текущие "стандарты" красоты слишком тесны, чтобы втискиваться в них, и нет ничего страшного, если вы где-то им не соответствуете. Все мы разные, у нас бывают разные периоды жизни и ситуации, это нормально.
Адекватное и здоровое восприятие себя – основа основ. А удобный и функциональный гардероб – это всего лишь дело техники, отмечает стилист.
Диагональ и вертикаль
Диагональная клетка
Запах и плотные ткани
Двубортность
Высокая посадки и драпировки
Частая горизонтальная полоска
Ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно подбирать украшения, чтобы они гармонично дополняли ваш образ.
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