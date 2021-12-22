Если вы недовольны своей фигурой: действующие способы скрыть живот под нарядом для корпоратива

Важно подбирать одежду, которая будет выгодно подчеркивать особенности фигуры

Существует множество приемов, которые помогают одеваться красиво и которые помогают скрыть все недостатки вашей фигуры.

Об этом рассказывает стилист Оксана Денисова.

Модный эксперт отмечает, что с одной стороны, без умения скорректировать и сбалансировать фигуру визуальными приемами сложно добиться гармонии в образе. С другой – не стоит забывать, что первостепенная составляющая – это любовь и принятие себя. Это фундамент, на котором вы строите свой образ.

Оксана Денисова также пишет, что текущие "стандарты" красоты слишком тесны, чтобы втискиваться в них, и нет ничего страшного, если вы где-то им не соответствуете. Все мы разные, у нас бывают разные периоды жизни и ситуации, это нормально.

Адекватное и здоровое восприятие себя – основа основ. А удобный и функциональный гардероб – это всего лишь дело техники, отмечает стилист.

Диагональ и вертикаль

Диагональная клетка

Запах и плотные ткани

Двубортность

Высокая посадки и драпировки

Частая горизонтальная полоска

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