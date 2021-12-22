Якщо ви незадоволені своєю фігурою: кращі способи приховати живіт під вбранням для корпоративу

Важливо підбирати одяг, який буде вигідно підкреслювати особливості фігури

Існує безліч прийомів, які допомагають одягатися красиво і які допомагають приховати всі недоліки вашої фігури.

Про це розповідає стиліст Оксана Денисова.

Модний експерт зазначає, що з одного боку, без уміння скоригувати та збалансувати фігуру візуальними прийомами складно досягти гармонії в образі. З іншого – не варто забувати, що головна складова – це любов та прийняття себе. Це фундамент, на якому ви будуєте свій образ.

Оксана Денисова також пише, що поточні "стандарти" краси занадто тісні, щоби втискатися в них, і немає нічого страшного, якщо ви десь їм не відповідаєте. Всі ми різні, у нас бувають різні періоди життя та ситуації, і це нормально.

Адекватне та здорове сприйняття себе – основа основ. А зручний і функціональний гардероб – це лише справа техніки, зазначає стиліст.

Діагональ та вертикаль

Діагональна клітина

Запах та щільні тканини

Двобортність

Висока посадки та драпірування

Часта горизонтальна смужка

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