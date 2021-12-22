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Якщо ви незадоволені своєю фігурою: кращі способи приховати живіт під вбранням для корпоративу

Автор
Тетяна Веремєєва Тетяна Веремєєва
Дата публікації
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Як приховати живіт під сукнею Новина оновлена 22 грудня 2021, 18:56
Як приховати живіт під сукнею

Важливо підбирати одяг, який буде вигідно підкреслювати особливості фігури

Існує безліч прийомів, які допомагають одягатися красиво і які допомагають приховати всі недоліки вашої фігури.

Про це розповідає стиліст Оксана Денисова.

Модний експерт зазначає, що з одного боку, без уміння скоригувати та збалансувати фігуру візуальними прийомами складно досягти гармонії в образі. З іншого – не варто забувати, що головна складова – це любов та прийняття себе. Це фундамент, на якому ви будуєте свій образ.

Оксана Денисова також пише, що поточні "стандарти" краси занадто тісні, щоби втискатися в них, і немає нічого страшного, якщо ви десь їм не відповідаєте. Всі ми різні, у нас бувають різні періоди життя та ситуації, і це нормально.

Адекватне та здорове сприйняття себе – основа основ. А зручний і функціональний гардероб – це лише справа техніки, зазначає стиліст.

Діагональ та вертикаль

Діагональна клітина

Запах та щільні тканини

Двобортність

Висока посадки та драпірування

Часта горизонтальна смужка

Раніше Телеграф розповідав, як правильно підбирати прикраси, щоб вони гармонійно доповнювали ваш образ.

Теги:
#Мода #Фігура #Одяг #Стиль
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