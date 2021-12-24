Когда не стоит тратить деньги на тренды: 6 критических ошибок при выборе сумки

Если вы выберете очень модную сумку, которая не вписывается в ваш стиль, то рискуете выглядеть нелепо

Сумка является очень важным аксессуаром в женском образе, который способен как выгодно подчеркнуть ваш стиль, так и испортить его. Некоторые сумки остаются актуальным на протяжении нескольких лет и очень удачно списываются в гардероб многих модниц, но если сделать не правильный выбор – вы рискуете потратить деньги и испортить образ.

Об этом пишет стилист Оксана Денисова на своей странице в Instagram.

Модный эксперт подчеркивает, что благодаря разнообразным формам и оттенкам, сумка может выступать в качестве акцента в нейтральном комплекте, а также дополнять яркий образ в качестве нейтрального аксессуара.

По словам Оксаны Денисовой, это позволяет управлять яркостью комплекта под настроение, выход и свой типаж.⠀

Стилист назвала самые распространенные однотипные ошибки при выборе сумки.

Покупать только черные сумки

Черные сумки очень универсальны, но вы будете слишком ограничивать возможности своего гардероба, если будете отдавать предпочтение только этому цвету. Если вы боитесь экспериментов, то для начала можно выбрать сумки спокойных цветов. Это просто и разнообразит образ.

Копить деньги на дорогую сумку

Если очень долго копить деньги на дорогую и очень желанную сумку, то вы не сможете потратить достаточно средств на другие составляющие образа, а это очень важно. Даже самая дорогая сумка не сможет вытянуть весь образ. Кроме того, спустя короткое время вы сможете разочароваться в дорогой покупке и пожалеете о потраченных деньгах.

Стоит распределять деньги на создание образа равномерно – это позволит вам выглядеть великолепно.

Покупать одинаковые по цвету или форме сумки

В гардеробе может быть несколько одинаковых джемперов, джинсов и сумок. Проверенные варианты – это хорошо, нам свойственно идти по проверенной дорожке, но однотипные вещи – это ловушка. Нужно пробовать новые вещи, иначе вы рискуете создать устаревший образ.

Пропорции сумки

Слишком большие сумки на миниатюрных женщинах смотрятся также не гармонично, как и слишком маленькие на крупных. Если, конечно, это не стилистическая задумка, что встречается редко. Поэтому старайтесь руководствоваться принципом пропорций и здравым смыслом.

Сумка на один сезон

Необычные супермодные сумки хороши в качестве акцента, но, как правило, это история на один сезон. Чем ярче, тем короче срок модности. После этого приходится превращаться в мастерицу-рукодельницу и переделывать сумку, чтобы образ соответствовал ожиданиям изменившихся тенденций.

Намного проще покупать актуальные сумки с длительным сроком модности, особенно, если это дорогие модели.

Сумка как у кого-то

Не секрет, что модные новинки часто оказываются в руках модных блогеров и инфлюенсеров еще до того, как попадают на прилавки магазинов. Но там, где блогер просто сфотографировался для эффектного кадра, вам придется ее носить и встраивать в свой гардероб. Поэтому, если вы покупаете подобные вещи, то стоит сразу понимать, как и когда вы планируете их носить. Простое правило – новая сумка должна сочетаться с тремя уже существующими комплектами.

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