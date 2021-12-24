Коли не варто витрачати гроші на тренди: 6 критичних помилок при виборі сумки

Якщо ви оберете дуже модну сумку, яка не вписується у ваш стиль, то ризикуєте виглядати безглуздо

Сумка є дуже важливим аксесуаром у жіночому образі, який здатний як вигідно підкреслити ваш стиль, так і зіпсувати його. Деякі сумки залишаються актуальними протягом кількох років і дуже вдало списуються в гардероб багатьох модниць, але якщо зробити не правильний вибір – ви ризикуєте витратити гроші та зіпсувати образ.

Про це пише стиліст Оксана Денисова на своїй сторінці в Instagram.

Модний експерт підкреслює, що завдяки різноманітним формам та відтінкам, сумка може виступати як акцент у нейтральному комплекті, а також доповнювати яскравий образ як нейтральний аксесуар.

За словами Оксани Денисової, це дозволяє керувати яскравістю комплекту під настрій, вихід та свій типаж.

Стиліст назвала найпоширеніші однотипні помилки під час вибору сумки.

Купувати лише чорні сумки

Чорні сумки дуже універсальні, але ви занадто обмежуватимете можливості свого гардеробу, якщо віддаватимете перевагу тільки цьому кольору. Якщо ви боїтеся експериментів, то спочатку можна вибрати сумки спокійних кольорів. Це просто і урізноманітнить образ.

Збирати гроші на дорогу сумку

Якщо дуже довго накопичувати гроші на дорогу та бажану сумку, то ви не зможете витратити достатньо коштів на інші складові образу, а це дуже важливо. Навіть найдорожча сумка не зможе витягнути весь образ. Крім того, через короткий час ви зможете розчаруватися в дорогій покупці та пошкодуєте про витрачені гроші.

Варто розподіляти гроші на створення образу рівномірно — це дозволить вам виглядати чудово.

Купувати однакові за кольором або формою сумки

У гардеробі може бути кілька однакових джемперів, джинсів та сумок. Перевірені варіанти – це добре, нам властиво йти перевіреною доріжкою, але однотипні речі – це пастка. Потрібно пробувати нові речі, інакше ви ризикуєте створити застарілий образ.

Пропорції сумки

Занадто великі сумки на мініатюрних жінках виглядають так само не гармонійно, як і надто маленькі на великих. Якщо, звичайно, це не стилістична задумка, що трапляється рідко. Тому намагайтеся керуватися принципом пропорцій та здоровим глуздом.

Сумка на один сезон

Незвичайні супермодні сумки гарно виглядають у якості акцентів, але, як правило, це історія на один сезон. Чим яскравіше, тим коротший термін модності. Після цього доводиться перетворюватися на майстриню і переробляти сумку, щоб образ відповідав очікуванням тенденцій, що змінилися.

Набагато простіше купувати актуальні сумки з тривалим терміном модності, особливо якщо це дорогі моделі.

Сумка як у когось

Не секрет, що модні новинки часто опиняються в руках модних блогерів та інфлюєнсерів ще до того, як потрапляють на прилавки магазинів. Але там, де блогер просто сфотографувався для ефектного кадру, вам доведеться її носити та вбудовувати у свій гардероб. Тому, якщо ви купуєте подібні речі, варто відразу розуміти, як і коли ви плануєте їх носити. Просте правило — нова сумка повинна поєднуватися з трьома комплектами, що вже існують.

Раніше "Телеграф" розповідав, які сумки будуть у моді взимку 2022 року.