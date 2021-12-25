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От бахромы до меха: топ-9 самых трендовых сумок в 2022 году (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
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В гардеробе каждой девушки точно есть сумка Новость обновлена 25 декабря 2021, 08:43
В гардеробе каждой девушки точно есть сумка

Трендовая сумка — залог создания стильного цельного образа.

Сумка — это один из важных составляющих любого образа. Этот аксессуар может как дополнить, так и испортить "общую картинку". Стоит отметить, что есть несколько универсальных моделей сумок, которые будут носиться не один сезон, но сегодня мы поговорим о трендовых вариантах на 2022-й год.

Стилист Самал Молдабаева в своем блоге в Инстаграм (streetstyle_looks_) составила небольшой гид по самым трендовым сумкам будущего сезона. Она отмечает, что в новом сезоне на выбор модницам представлено немало интересных вариантов, которые придутся по вкусу каждой, и подойдут под разные стили.

Стилист уточнила, что большую популярность набирают плетеные сумки, сумки необычных ассиметричных форм и мягкие стеганые. Также в мир моды в 2022-м году "врываются" меховые сумки, что вполне логичный тренд холодного сезона.

Топ-9 модных сумок 2022

  • С бахромой
  • Меховые сумки
  • Плетеные сумки
  • Сумки-коробки
  • "Металлик"
  • Мессенджеры
  • Асимметрия
  • С геометрическим принтом
  • Дорожные сумки

Ранее "Телеграф" рассказывал о типичных ошибках модниц, которые они совершают при выборе сумки. Избежав их, вы сможете выгодно потратить деньги и не испортите свой образ.

Теги:
#Мода #Женская мода #Сумки #Модные сумки #Зимняя мода #Стильные сумки
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