От бахромы до меха: топ-9 самых трендовых сумок в 2022 году (фото)
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Трендовая сумка — залог создания стильного цельного образа.
Сумка — это один из важных составляющих любого образа. Этот аксессуар может как дополнить, так и испортить "общую картинку". Стоит отметить, что есть несколько универсальных моделей сумок, которые будут носиться не один сезон, но сегодня мы поговорим о трендовых вариантах на 2022-й год.
Стилист Самал Молдабаева в своем блоге в Инстаграм (streetstyle_looks_) составила небольшой гид по самым трендовым сумкам будущего сезона. Она отмечает, что в новом сезоне на выбор модницам представлено немало интересных вариантов, которые придутся по вкусу каждой, и подойдут под разные стили.
Стилист уточнила, что большую популярность набирают плетеные сумки, сумки необычных ассиметричных форм и мягкие стеганые. Также в мир моды в 2022-м году "врываются" меховые сумки, что вполне логичный тренд холодного сезона.
Топ-9 модных сумок 2022
- С бахромой
- Меховые сумки
- Плетеные сумки
- Сумки-коробки
- "Металлик"
- Мессенджеры
- Асимметрия
- С геометрическим принтом
- Дорожные сумки
Ранее "Телеграф" рассказывал о типичных ошибках модниц, которые они совершают при выборе сумки. Избежав их, вы сможете выгодно потратить деньги и не испортите свой образ.
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