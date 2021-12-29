Андре Тан назвал главный антитренд этой зимы (фото)

Джинсовые шорты под теплые колготы — безвкусица, от которой нужно немедленно отказаться.

Известный украинский модельер Андре Тан, который ранее рассказал, как правильно одеться на новогодний корпоратив, заметил, что многие девушки никак не могут расстаться с одним элементом одежды и летом и зимой. Только если летом это выглядит уместно, но для зимы такой образ является антитрендовым. Речь идет о джинсовых шортах.

Андре Тан отмечает, что джинсовые шорты категорически нельзя носить под черные плотные колготки, передает OBOZREVATEL.

Дизайнер рассказал, что существует много разных моделей шорт, которые можно рассмотреть в качестве альтернативы. К примеру такими могут стать кожаные шорты или шерстяные: и тепло, и модно.

"Носите их с массивными ботинками или широкими сапогами", – советует Андре Тан.

Главный антитренд зимы 2022 — джинсовые шорты с теплыми колготами

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