Андре Тан назвав головний антитренд цієї зими (фото)

Джинсові шорти під теплі колготи — несмак, від якого потрібно негайно відмовитися.

Відомий український модельєр Андре Тан, який раніше розповів, як правильно одягтися на новорічний корпоратив, зауважив, що багато дівчат ніяк не можуть розлучитися з одним елементом одягу та влітку та взимку. Тільки якщо влітку це доречно, то для зими такий образ є антитрендовим. Йдеться про джинсові шорти.

Андре Тан зазначає, що джинсові шорти категорично не можна носити під чорні щільні колготки, передає OBOZREVATEL.

Дизайнер розповів, що існує багато різних моделей шортів, які можна розглянути як альтернативу. Наприклад, такими можуть стати шкіряні шорти або вовняні: і тепло, і модно.

"Носіть їх із масивними черевиками або широкими чоботями", – радить Андре Тан.

Головний антитренд зими 2022 – джинсові шорти з теплими колготами

Як носити шорти взимку 2022

Не обмежуйтеся виключно чорною гамою кольорів.

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