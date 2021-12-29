Рус

Андре Тан назвав головний антитренд цієї зими (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
Читать на русском
Автор
183
Джинсові шорти з колготами 100 den – це антитренд Новина оновлена 29 грудня 2021, 15:11
Джинсові шорти з колготами 100 den – це антитренд

Джинсові шорти під теплі колготи — несмак, від якого потрібно негайно відмовитися.

Відомий український модельєр Андре Тан, який раніше розповів, як правильно одягтися на новорічний корпоратив, зауважив, що багато дівчат ніяк не можуть розлучитися з одним елементом одягу та влітку та взимку. Тільки якщо влітку це доречно, то для зими такий образ є антитрендовим. Йдеться про джинсові шорти.

Андре Тан зазначає, що джинсові шорти категорично не можна носити під чорні щільні колготки, передає OBOZREVATEL.

Дизайнер розповів, що існує багато різних моделей шортів, які можна розглянути як альтернативу. Наприклад, такими можуть стати шкіряні шорти або вовняні: і тепло, і модно.

"Носіть їх із масивними черевиками або широкими чоботями", – радить Андре Тан.

Головний антитренд зими 2022 – джинсові шорти з теплими колготами

Як носити шорти взимку 2022

Не обмежуйтеся виключно чорною гамою кольорів.
Не обмежуйтеся виключно чорною гамою кольорів.
Шкіряні вироби цього сезону користуються особливою популярністю
Шкіряні вироби цього сезону користуються особливою популярністю

Раніше "Телеграф" розповідав, на які особливості крою спідниць варто звертати увагу у 2022 році, щоб виглядати стильно та красиво.

Теги:
#Мода #Стиль #Андре Тан
Депутат РФ Володимир Жириновський зробив голосну заяву
Новини Росії
У Росії закликали бомбити Україну на Новий рік: подробиці (відео)
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Депутат РФ Володимир Жириновський зробив голосну заяву
У Росії закликали бомбити Україну на Новий рік: подробиці (відео)
Дата публікації
Категорія
Які соцвиплати отримають українці у новому році
Держава розщедриться: які соцвиплати очікують українців у 2022 році
Дата публікації
Категорія
В Україні за добу померли 307 людей від ковіду
Кільце стискається: що відбувається з коронавірусом у сусідніх з Україною країнах
Дата публікації
Категорія
Відомо, що загиблому виповнилося 36 років
Український військовий застрелився на Донбасі: подробиці
Дата публікації
Категорія
Пожежа в реанімації ковідного відділення забрала життя трьох людей
"Лікар із опіками встиг винести пацієнта": перше відео з місця смертельної пожежі у лікарні на Прикарпатті