8 способов как сочетать одежду синего цвета, чтобы не выглядеть нелепо (фото)

У каждого цвета есть множества оттенков, среди которых можно найти свой.⠀

Самым модным цветом 2022-го года является оттенок синего, который очень близок к сиреневому — Veri Peri. Мы уже рассказывали, с чем можно сочетать этот оттенок в одежде, а теперь хотим рассказать полностью о палитре синих цветов.

Имиджмейкер Оксана Денисова на своей странице в Инстаграм (effection_lady) опубликовала пост, в котором подробно разобрала, как правильно носить синюю одежду и с какими цветами ее можно сочетать.

Стилист отмечает, что синий цвет понапрасну считают скучным цветом. Синий — один из самых универсальных цветов: он не пачкается, как черный, но может выглядеть не менее дорого и стильно. Однако не стоит забывать, что цвет — лишь часть образа, и при составлении комплекта нужно также учитывать: сочетание главного и дополнительных стилей, фактуры, фасоны и аксессуары.

С какими цветами сочетается синий:

Монохром

С бежевым

С красным

С белым

С оранжевым/желтым

С малиновым

С коричневым

С зеленым

Добавим, что в 2022 году в моде будет сделан акцент на яркие и короткие наряды. Что будет актуальным в следующем году еще — смотрите в нашем материале.