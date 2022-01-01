Укр

8 способов как сочетать одежду синего цвета, чтобы не выглядеть нелепо (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Синий, как и серый, многие считают скучным цветом. Новость обновлена 01 января 2022, 16:28
Синий, как и серый, многие считают скучным цветом.

У каждого цвета есть множества оттенков, среди которых можно найти свой.⠀

Самым модным цветом 2022-го года является оттенок синего, который очень близок к сиреневому — Veri Peri. Мы уже рассказывали, с чем можно сочетать этот оттенок в одежде, а теперь хотим рассказать полностью о палитре синих цветов.

Имиджмейкер Оксана Денисова на своей странице в Инстаграм (effection_lady) опубликовала пост, в котором подробно разобрала, как правильно носить синюю одежду и с какими цветами ее можно сочетать.

Стилист отмечает, что синий цвет понапрасну считают скучным цветом. Синий — один из самых универсальных цветов: он не пачкается, как черный, но может выглядеть не менее дорого и стильно. Однако не стоит забывать, что цвет — лишь часть образа, и при составлении комплекта нужно также учитывать: сочетание главного и дополнительных стилей, фактуры, фасоны и аксессуары.

С какими цветами сочетается синий:

  • Монохром
  • С бежевым
  • С красным
  • С белым
  • С оранжевым/желтым
  • С малиновым
  • С коричневым
  • С зеленым

Добавим, что в 2022 году в моде будет сделан акцент на яркие и короткие наряды. Что будет актуальным в следующем году еще — смотрите в нашем материале.

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#Мода #Стиль
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