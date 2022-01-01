8 способів як поєднувати одяг синього кольору, щоб не виглядати безглуздо (фото)
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У кожного кольору є безліч відтінків, серед яких можна знайти свій.⠀
Наймоднішим кольором 2022-го року є відтінок синього, дуже близький до бузкового — Veri Peri. Ми вже розповідали, з чим можна поєднувати цей відтінок в одязі, а тепер хочемо повністю розповісти про палітру синіх кольорів.
Іміджмейкер Оксана Денисова на своїй сторінці в Інстаграм ( effection_lady ) опублікувала пост, в якому докладно розібрала, як правильно носити синій одяг і з якими кольорами його можна поєднувати.
Стиліст зазначає, що синій колір марно вважають нудним кольором. Синій — один з найуніверсальніших кольорів: він не брудниться, як чорний, але може виглядати не менш дорого і стильно. Однак не варто забувати, що колір — лише частина образу, і при складанні комплекту потрібно також враховувати: поєднання головного та додаткових стилів, фактури, фасони та аксесуари.
З якими кольорами поєднується синій:
- Монохром
- З бежевим
- З червоним
- З білим
- З помаранчевим/жовтим
- З малиновим
- З коричневим
- Із зеленим
Додамо, що у 2022 році в моді буде зроблено акцент на яскраве та коротке вбрання. Що буде актуальним наступного року ще дивіться в нашому матеріалі.
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