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8 способів як поєднувати одяг синього кольору, щоб не виглядати безглуздо (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Синій, як і сірий, багато хто вважає нудним кольором. Новина оновлена 01 січня 2022, 16:28
Синій, як і сірий, багато хто вважає нудним кольором.

У кожного кольору є безліч відтінків, серед яких можна знайти свій.⠀

Наймоднішим кольором 2022-го року є відтінок синього, дуже близький до бузкового — Veri Peri. Ми вже розповідали, з чим можна поєднувати цей відтінок в одязі, а тепер хочемо повністю розповісти про палітру синіх кольорів.

Іміджмейкер Оксана Денисова на своїй сторінці в Інстаграм ( effection_lady ) опублікувала пост, в якому докладно розібрала, як правильно носити синій одяг і з якими кольорами його можна поєднувати.

Стиліст зазначає, що синій колір марно вважають нудним кольором. Синій — один з найуніверсальніших кольорів: він не брудниться, як чорний, але може виглядати не менш дорого і стильно. Однак не варто забувати, що колір — лише частина образу, і при складанні комплекту потрібно також враховувати: поєднання головного та додаткових стилів, фактури, фасони та аксесуари.

З якими кольорами поєднується синій:

  • Монохром
  • З бежевим
  • З червоним
  • З білим
  • З помаранчевим/жовтим
  • З малиновим
  • З коричневим
  • Із зеленим

Додамо, що у 2022 році в моді буде зроблено акцент на яскраве та коротке вбрання. Що буде актуальним наступного року ще дивіться в нашому матеріалі.

Теги:
#Мода #Стиль
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