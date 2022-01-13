Школьная форма и бабушкин свитер: как мужчины видят женские модные тренды (фото)

Помните: мужчины любят нас не за модные тренды, а вопреки им.

Ботфорты — это рыбацкие сапоги, а балаклавы похожи на противогаз — мужчины видят мир женской моды и актуальные тренды совсем иначе. Так что если вы приобрели себе какую-то супер модную и стильную вещь, не расстраивайтесь, когда ваш мужчина ее немного потроллит.

Более того, иногда модные дизайнеры и сами толкают на подобные шутки и сравнения, создавая тренды из разряда "проверка на адекватность". Поэтому неудивительно, что мужчины продолжают смеяться над женской модой, и иногда троллят моду вполне заслуженно.

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Стилист Зоя Панина на своей странице в Инстаграм, где она ведет модный блог под ником ya_zoya_, составила смешную подборку "Как мужчины видят тренды", в которой показала, как сильная половина человечества реагирует на стильные и трендовые вещи женского гардероба.

Как мужчины видят женские тренды:

Ранее "Телеграф" писал о главных принципах выбора одежды, которые позволят выглядеть великолепно, не зависимо от того, что сейчас в тренде.