Шкільна форма та бабусин светр: як чоловіки бачать жіночі модні тренди (фото)

Пам’ятайте: чоловіки люблять нас не за модні тренди, а всупереч їм.

Ботфорти – це рибальські чоботи, а балаклави схожі на протигаз – чоловіки бачать світ жіночої моди та актуальні тренди зовсім інакше. Так що якщо ви придбали собі якусь супер модну та стильну річ, не засмучуйтесь, коли ваш чоловік її трохи потролить.

Щобільше, іноді модні дизайнери і самі штовхають на подібні жарти та порівняння, створюючи тренди з розряду "перевірка на адекватність". Тому не дивно, що чоловіки продовжують сміятися з жіночої моди, і іноді тролять моду цілком заслужено.

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Стиліст Зоя Паніна на своїй сторінці в Інстаграм, де вона веде модний блог під ніком ya_zoya_, склала смішну добірку "Як чоловіки бачать тренди", в якій показала, як сильна половина людства реагує на стильні та трендові речі жіночого гардероба.

Як чоловіки бачать жіночі тренди:

Раніше "Телеграф" писав про основні принципи вибору одягу, які дозволять виглядати чудово, незалежно від того, що зараз у тренді.