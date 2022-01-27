Излюбленная одежда украинцев возглавит список антитрендов в 2022-м году (фото)
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Из моды уходят кожаные леггинсы и кроссовки на массивной платформе
К антитрендам наступившего года, включая велосипедки и спортивные костюмы, входят также кроссовки на массивной платформе.
Об этом модный инфлюенсер и стилист Кристина Алексейчук рассказала в эксклюзивном интервью "Телеграфу".
В список немодных вещей эксперт также внесла тонкий трикотаж, кожаные леггинсы и бермуды, которые в 2022 году лучше заменить на короткие шорты.
Стилист также отнесла к антитрендам 2022-го года одежду, которую очень часто можно увидеть на украинцах и которую мы с удовольствием носим уже не первый год. По словам Алексейчук, начнут терять актуальность наши любимые спортивные костюмы (сочетание худи и брюк-джоггеров), а также костюмы в бельевом стиле.
Полный текст интервью читайте завтра на "Телеграфе".
Добавим, что в минусовую температуру можно выглядеть очень стильно. Однако некоторые забывают, что мода циклична, и вещи, которые когда-то были в тренде, этой зимой такими не являются. О вещах, которые потеряли свою актуальность этой зимой — читайте в нашем предыдущем материале.
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