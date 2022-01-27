Укр

Излюбленная одежда украинцев возглавит список антитрендов в 2022-м году (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Модный эксперт назвала антитренды этого года Новость обновлена 27 января 2022, 15:07
Модный эксперт назвала антитренды этого года

Из моды уходят кожаные леггинсы и кроссовки на массивной платформе

К антитрендам наступившего года, включая велосипедки и спортивные костюмы, входят также кроссовки на массивной платформе.

Об этом модный инфлюенсер и стилист Кристина Алексейчук рассказала в эксклюзивном интервью "Телеграфу".

В список немодных вещей эксперт также внесла тонкий трикотаж, кожаные леггинсы и бермуды, которые в 2022 году лучше заменить на короткие шорты.

Кожаные леггинсы снова не в моде
Кожаные леггинсы снова не в моде
В 2022 году актуальными остаются шорты "бермуды"
В 2022 году актуальными остаются шорты "бермуды"

Стилист также отнесла к антитрендам 2022-го года одежду, которую очень часто можно увидеть на украинцах и которую мы с удовольствием носим уже не первый год. По словам Алексейчук, начнут терять актуальность наши любимые спортивные костюмы (сочетание худи и брюк-джоггеров), а также костюмы в бельевом стиле.

Худи в сочетании с джоггерами стоит сказать "нет"
Худи в сочетании с джоггерами стоит сказать "нет"
Костюмы в бельевом стиле потеряют свою популярность
Костюмы в бельевом стиле потеряют свою популярность

Полный текст интервью читайте завтра на "Телеграфе".

Добавим, что в минусовую температуру можно выглядеть очень стильно. Однако некоторые забывают, что мода циклична, и вещи, которые когда-то были в тренде, этой зимой такими не являются. О вещах, которые потеряли свою актуальность этой зимой — читайте в нашем предыдущем материале.

Теги:
#Мода #Стиль #Антитренды #Мода 2022
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