Стилист назвала самые модные пуховики этой зимы
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Носить пуховик, который согреет в любые морозы, можно очень стильно.
Зима — это не повод прятаться за тысячей одежек, забывая о стиле. Зная о самых трендовых вещах зимнего сезона, а также о главных антитрендах зимы 2022, каждая модница сможет правильно подобрать свой гардероб и быть очень стильной.
В эксклюзивном интервью "Телеграфу" модный инфлюенсер и стилист Кристина Алексейчук рассказала, какие модели пуховиков самые актуальные в 2022-м году. Отметим, что эта верхняя одежда является самой популярной зимней вещью.
Стилист отмечает, что в 2022-м году нужно обратить внимание на модели базовых и ярких оттенков, как прямого кроя, так и ассиметричные и объемные варианты.
Помимо цвета и кроя, нужно обращать внимание на простежку. Чем она будет интересней (ромбы, полоски, клетка), тем лучше.
Также стилист отмечает что, главное избегать лишнего декора (стразы, вышивка, мех).
Кристина Алексейчук также советует в 2022-м году обратить внимание на дубленки, которые в этом сезоне считаются ультра-трендом. В моде, как укорочённые, так и длинные варианты.
Добавим, что в минусовую температуру можно выглядеть очень стильно. Однако некоторые забывают, что мода циклична, и вещи, которые когда-то были в тренде, этой зимой такими не являются. О вещах, которые потеряли свою актуальность этой зимой — читайте в нашем предыдущем материале.
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