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Стилист назвала самые модные пуховики этой зимы

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Самые модные пуховики зимы 2022 Новость обновлена 28 января 2022, 09:10
Самые модные пуховики зимы 2022

Носить пуховик, который согреет в любые морозы, можно очень стильно.

Зима — это не повод прятаться за тысячей одежек, забывая о стиле. Зная о самых трендовых вещах зимнего сезона, а также о главных антитрендах зимы 2022, каждая модница сможет правильно подобрать свой гардероб и быть очень стильной.

В эксклюзивном интервью "Телеграфу" модный инфлюенсер и стилист Кристина Алексейчук рассказала, какие модели пуховиков самые актуальные в 2022-м году. Отметим, что эта верхняя одежда является самой популярной зимней вещью.

Стилист отмечает, что в 2022-м году нужно обратить внимание на модели базовых и ярких оттенков, как прямого кроя, так и ассиметричные и объемные варианты.

Помимо цвета и кроя, нужно обращать внимание на простежку. Чем она будет интересней (ромбы, полоски, клетка), тем лучше.

Также стилист отмечает что, главное избегать лишнего декора (стразы, вышивка, мех).

Кристина Алексейчук также советует в 2022-м году обратить внимание на дубленки, которые в этом сезоне считаются ультра-трендом. В моде, как укорочённые, так и длинные варианты.

Добавим, что в минусовую температуру можно выглядеть очень стильно. Однако некоторые забывают, что мода циклична, и вещи, которые когда-то были в тренде, этой зимой такими не являются. О вещах, которые потеряли свою актуальность этой зимой — читайте в нашем предыдущем материале.

Теги:
#Мода #Стиль #Тренд #Зимняя мода
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