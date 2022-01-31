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Так уже не носят: топ-10 главных антитрендов в зимней обуви (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Сапоги – незаменимая деталь гардероба любой женщины Новость обновлена 31 января 2022, 15:24
Сапоги – незаменимая деталь гардероба любой женщины

Стильные сапоги только подчеркнут вашу красоту.

Правильно подобранная обувь — это один из важных составляющих успешного м стильного образа. Неудачно подобранные сапоги могут напрочь испортить общую "картинку". Мы уже рассказывали, как правильно выбирать высоту обуви, чтобы она не портила образ, а наоборот его дополняла. Теперь же давайте посмотрим какие модели сапог не стоит носить, так как они вышли из моды.

Стилист Ольга Ким у себя в модном блоге в Инстаграм, который она ведет под ником discoverstyle, рассказала своим подписчицам, какие сапоги не стоит носить в сезоне 2022, так как они уже стали неактуальными. Так, как сапоги — это идеальная обувь для зимы и межсезонья, нужно уметь их правильно выбирать.

Ольга отмечает, что по обуви сразу ясно в каком времени живет гардероб, и при выборе новой пары нужно учитывать все детали — форму носа, высоту и объем подошвы, ширину голенища, форму каблука. К примеру, высокие сапоги — лучшее решение для образов с платьем или с леггинсами, полусапожки — для свободных брюк и джинсов, а дутики — подойдут для спортивных образов.

Сапоги, которые стали неактуальными

  • Сапоги с каблуком с задирающимся носком, скошенным каблуком и обильным декором. Лучше выбирать сапоги с устойчивым прямым каблуком, тонкие каблуки или шпильки.
  • Сапоги со средним каблуком, тонкой подошвой и грубоватой формой голенища. В тренде модели с прямым каблуком или формой обратная трапеция.
  • Сапоги без каблука с тонкой подошвой и задирающимся носком. Такие модели лучше заменить на обувь с подошвой потолще.
  • Полусапожки с мехом и подошвой с подъемом. Намного лучше на ноге будут смотреться модели на высокой "тракторной" или "спортивной" подошве, или дутики.
  • Классические полусапожки со складками на голенище и низкой подошвой. Самый модный "заменитель" — модель челси.
  • Ультра высокие ботинки со скрытым каблуком и молнией-кисточкой. Лучше такую модель заменить на вариант челси с высоким голенищем или высокие ботинки со шнуровкой.
  • Полусапожки на платформе с тонкой подошвой и молнией. Самые актуальные модели — сапоги на высокой подошве с ребристой фактурой по бокам.
  • Ботфорты с завязками сзади, тонкой подошвой, задирающимся носком и декором на каблуке. Такие сапоги уже лет 5 не в моде. Стоит обратить внимание на модели с высокой подошвой и слегка удлиненным носком.
  • Сапоги с платформой под носком, с отворотами и декором на пятке. Такие модели лучше выбирать без декора, совмещая с массивным каблуком и облегающим голенищем.

Ранее известный дизайнер Андре Тан рассказал, чем можно заменить шапку и предложил стильные варианты головных уборов.

Теги:
#Мода #Обувь #Стиль #Зимняя обувь
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