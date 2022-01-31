Так уже не носят: топ-10 главных антитрендов в зимней обуви (фото)
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Стильные сапоги только подчеркнут вашу красоту.
Правильно подобранная обувь — это один из важных составляющих успешного м стильного образа. Неудачно подобранные сапоги могут напрочь испортить общую "картинку". Мы уже рассказывали, как правильно выбирать высоту обуви, чтобы она не портила образ, а наоборот его дополняла. Теперь же давайте посмотрим какие модели сапог не стоит носить, так как они вышли из моды.
Стилист Ольга Ким у себя в модном блоге в Инстаграм, который она ведет под ником discoverstyle, рассказала своим подписчицам, какие сапоги не стоит носить в сезоне 2022, так как они уже стали неактуальными. Так, как сапоги — это идеальная обувь для зимы и межсезонья, нужно уметь их правильно выбирать.
Ольга отмечает, что по обуви сразу ясно в каком времени живет гардероб, и при выборе новой пары нужно учитывать все детали — форму носа, высоту и объем подошвы, ширину голенища, форму каблука. К примеру, высокие сапоги — лучшее решение для образов с платьем или с леггинсами, полусапожки — для свободных брюк и джинсов, а дутики — подойдут для спортивных образов.
Сапоги, которые стали неактуальными
- Сапоги с каблуком с задирающимся носком, скошенным каблуком и обильным декором. Лучше выбирать сапоги с устойчивым прямым каблуком, тонкие каблуки или шпильки.
- Сапоги со средним каблуком, тонкой подошвой и грубоватой формой голенища. В тренде модели с прямым каблуком или формой обратная трапеция.
- Сапоги без каблука с тонкой подошвой и задирающимся носком. Такие модели лучше заменить на обувь с подошвой потолще.
- Полусапожки с мехом и подошвой с подъемом. Намного лучше на ноге будут смотреться модели на высокой "тракторной" или "спортивной" подошве, или дутики.
- Классические полусапожки со складками на голенище и низкой подошвой. Самый модный "заменитель" — модель челси.
- Ультра высокие ботинки со скрытым каблуком и молнией-кисточкой. Лучше такую модель заменить на вариант челси с высоким голенищем или высокие ботинки со шнуровкой.
- Полусапожки на платформе с тонкой подошвой и молнией. Самые актуальные модели — сапоги на высокой подошве с ребристой фактурой по бокам.
- Ботфорты с завязками сзади, тонкой подошвой, задирающимся носком и декором на каблуке. Такие сапоги уже лет 5 не в моде. Стоит обратить внимание на модели с высокой подошвой и слегка удлиненным носком.
- Сапоги с платформой под носком, с отворотами и декором на пятке. Такие модели лучше выбирать без декора, совмещая с массивным каблуком и облегающим голенищем.
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