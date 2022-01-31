Так уже не носять: топ-10 головних антитрендів у зимовому взутті (фото)

Стильні чоботи можуть підкреслити красу.

Правильно підібране взуття — це один з важливих складових успішного стильного образу. Невдало підібрані чоботи можуть геть-чисто зіпсувати загальну "картинку". Ми вже розповідали, як правильно вибирати висоту взуття, щоб вона не псувала образ, а навпаки його доповнювала. Тепер подивімося які моделі чобіт не варто носити, тому що вони вийшли з моди.

Стиліст Ольга Кім у себе в модному блозі в Інстаграм, який вона веде під ніком discoverstyle, розповіла своїм підписницям, які чоботи не варто носити в сезоні 2022, бо вони вже стали неактуальними. Так, як чоботи — це ідеальне взуття для зими та міжсезоння, потрібно вміти їх правильно вибирати.

Ольга зазначає, що за взуттям відразу ясно в якому часі живе гардероб, і при виборі нової пари потрібно враховувати всі деталі — форму носа, висоту та об’єм підошви, ширину халяви, форму каблука. Наприклад, високі чоботи – найкраще рішення для образів із сукнею або з легінсами, півчобітки – для вільних штанів та джинсів, а дутики – підійдуть для спортивних образів.

Чоботи, які стали неактуальними

Чоботи з каблуком з носком, скошеним каблуком і рясним декором. Краще вибирати чоботи зі стійким прямим каблуком, тонкі підбори або шпильки.

Чоботи із середнім підбором, тонкою підошвою та грубуватою формою халяви. У тренді моделі з прямим каблуком або формою обернена трапеція.

Чоботи без каблука з тонкою підошвою і шкарпеткою. Такі моделі краще замінити на взуття з товщою підошвою.

Напівчобітки з хутром і підошвою з підйомом. Набагато краще на нозі будуть виглядати моделі на високій "тракторній" або "спортивній" підошві, або дуті.

Класичні півчобітки зі складками на халяву та низькою підошвою. Наймодніший "замінник" — модель челсі.

Ультра високі черевики з прихованим підбором і блискавкою-пензликом. Краще таку модель замінити на варіант челсі з високою халявою або високі черевики зі шнурівкою.

Напівчобітки на платформі з тонкою підошвою та блискавкою. Найактуальніші моделі — чоботи на високій підошві з ребристою фактурою з боків.

Ботфорти з зав’язками ззаду, тонкою підошвою, носком, що задирається, і декором на підборах. Такі чоботи вже років 5 не в моді. Варто звернути увагу на моделі з високою підошвою та злегка подовженим носком.

Чоботи з платформою під носком, з відворотами та декором на п’яті. Такі моделі краще вибирати без декору, поєднуючи з масивним підбором і облягаючим халявою.

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