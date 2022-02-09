Отдает нафталином и добавляет возраст: вещи, которым пора на помойку (фото)

Вещи даже самого модного кроя могут старить и делать образ несовременным.

Чтобы выглядеть стильно, модно и современно нужно не только следить за трендами и антитрендами одежды, обуви и аксессуаров на каждый сезон, но и нужно следить за различными деталями этих вещей. К примеру, неудачные вырезы или рукава могут испортить весь образ и даже прибавить возраст.

Стилист Татьяна Белявина на своей странице в Инстаграм рассказала своим подписчикам, какие вещи в вашем гардеробе не стоит носить. А также, она отметила какая одежда будут вас выставлять в выгодном свете.

Читайте также: Категория Мода 5 трендов весны, которые не идут никому Подобные вещи нужно носить очень осторожно, ведь они достаточно экстравагантны.

Вырезы

Старайтесь не выбирать округлые варианты. Их можно носить для разнообразия, но важно в таком случае следить, чтобы все остальное в образе было современным.

Лучше выбирать квадратные варианты и V-вырезы, а также рубашечный воротник.

Рукава

Крылышки, рукав ¾, рукав с воланами, присборенные рукава — не нужно выбирать. Лучше отдавать предпочтение коротким, как у футболки, рукавам, или длинным, с объемом вверху.

Детали

Мелкие рюши, кокетки, короткую планку с пуговицами, планку без пуговиц, сборку и защипы от ворота — также лучше не выбирать. Это устаревшие элементы, которые лишь будут добавлять возраст.

Добавим, что так называемый "бабий" принт очень не идет молодым девушкам. Какие еще вещи могут превратить вас в "тетку" — смотрите в нашем материале.