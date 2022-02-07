Укр

Избавьтесь от них немедленно: вещи, которые прибавят вам десятки лет

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Антитренды 2022 - какие вещи старят
Антитренды 2022 - какие вещи старят

Соответствующий стритстайл может как добавлять возраст, так и молодить

Мы в жизни обращаем внимание на то, как выглядят и одеваются другие люди. Особенно это касается прекрасной половины человечества. Те или иные вещи влияют на восприятие возраста, поэтому очень важно подбирать такие элементы одежды, которые будут вас выставлять в выгодном свете.

Об актуальных трендах с точки зрения антиэйдж эффекта пишет yapokupayu.ru.

6 вещей, которые вас старят

Дубленка с расклешенным подолом

Такая дубленка смотрится инфантильно и странно, а также добавляет годы своей обладательнице.

Свитер ажурной вязки

Привет бабушкину шику! В сочетании с поддетым под него топом на бретельках это выглядит очень нелепо.

Блузка из жатой ткани

Блузка из жатой ткани выглядит как нафталин из СССР, которая еще и привлекает внимание к недостаткам кожи.

Объемные джинсы с защипами

Джинсы с мешковатой посадкой прячут стройные ножки. Так делать не надо!

Узкий жакет на одной пуговице

Куцые жакеты на одну пуговицу визуально прибавят вам не один десяток лет. Лучше выбирать свободные жакеты.

Платок с крупным пестрым рисунком

Платки babushka должны носить бабушки! На молодых девушках платки с ярким цветочным принтом и окраской выглядят антистильно.

Добавим, что так называемый "бабий" принт очень не идет молодым девушкам. Какие еще вещи могут превратить вас в "тетку" — смотрите в нашем материале.

Теги:
#Мода #Стиль #Тренды #Антитренды #Мода 2022
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