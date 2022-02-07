Главные антитренды 2022 года: 3 вещи, которые нужно выбросить прямо сейчас

От этих вещей и стилей стоит избавиться в 2022-м году в первую очередь.

Совсем скоро весна, а это значит, что пора обновлять свой гардероб и безжалостно отправлять устаревшие и немодные вещи доживать свою жизнь на даче, а то и вовсе выбрасывать на помойку. Поэтому прежде чем отправляться по магазинам, нужно ознакомиться с тем "как надо" и "не надо" делать, а точнее что модно, а что не модно носить в 2022-м году.

Дизайнер одежды и швея Кулинич Татьяна в своем блоге в Инстаграм, который она ведет под ником kylinich_dress, назвала три главных антитренда 2022-го года. Несмотря на бешеную популярность этих вещей в 2021-м году, в новом сезоне они "перегорели" и от них нужно немедленно отказываться, если вы хотите быть стильными.

Главные антитренды 2022:

Минимализм

Настоящим антитрендом минимализм никогда не станет, однако из-за того, что этот тренд в последнее время является очень популярным, такой стиль стал слишком "серым" и из него пропала индивидуальность. Чтобы не сливаться со всеми, нужно делать ставку на более насыщенные цвета и интересные фасоны.

Чрезмерный оверсайз

Любовь к большим объемным вещам стилисты прививали модницам несколько лет, и вот когда его таки полюбили, в моду вернулись приталенные силуэты. В принципе объемные свитера и худи можно и не выбрасывать, но носить их нужно по-другому: большой верх сочетать с полуприлегающим низом и наоборот.

Микро-сумки

Один из самых непонятных трендов, ведь в такие крошечные сумочки ничего не помещалось, и смысла в них как такого и не было, как и пользы. Поэтому неудивительно, что интерес к ним пропал.

Напомним, что в эксклюзивном интервью "Телеграфу" стилист и модный инфлюенсер Кристина Алексейчук рассказала, с чем сочетать тренды из прошлого, чтобы не выглядеть старомодно.