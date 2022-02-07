Рус

Головні антитренди 2022 року: 3 речі, які потрібно викинути зараз

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
Читать на русском
Автор
18
Ці речі вже втратили свою актуальність Новина оновлена 07 лютого 2022, 10:27
Ці речі вже втратили свою актуальність

Цих речей і стилів варто позбутися 2022-го року в першу чергу.

Зовсім скоро весна, а це означає, що настав час оновлювати свій гардероб і безжально відправляти застарілі й немодні речі доживати своє життя на дачі, а то й зовсім викидати на смітник. Тому перш ніж вирушати магазинами, потрібно ознайомитися з тим "як треба" і "не треба" робити, а точніше що модно, а що не модно носити у 2022-му році.

Дизайнер одягу та швачка Кулініч Тетяна у своєму блозі в Інстаграм, який вона веде під ніком kylinich_dress, назвала три головні антитренди 2022-го року. Попри шалену популярність цих речей у 2021 році, у новому сезоні вони "перегоріли" і від них потрібно негайно відмовлятися, якщо ви хочете бути стильними.

Головні антитренди 2022:

Мінімалізм

Справжнім антитрендом мінімалізм ніколи не стане, однак через те, що цей тренд останнім часом дуже популярний, такий стиль став занадто "сірим" і з нього зникла індивідуальність. Щоб не зливатися з усіма, потрібно робити ставку на більш насичені кольори та цікаві фасони.

Надмірний оверсайз

Любов до великих об’ємних речей стилісти прищеплювали модницям кілька років, і коли його таки полюбили, у моду повернулися приталені силуети. В принципі об’ємні светри і худі можна і не викидати, але носити їх потрібно по-іншому: великий верх поєднувати з напівприлеглим низом і навпаки.

Мікро-сумки

Один із найнезрозуміліших трендів, адже в такі крихітні сумочки нічого не містилося, і сенсу в них як такого не було, як і користі. Тому не дивно, що інтерес до них зник.

Нагадаємо, що в ексклюзивному інтерв’ю "Телеграфу" стиліст та модний інфлюєнсер Крістіна Алексейчук розповіла, з чим поєднувати тренди з минулого, щоб не виглядати старомодно.

Теги:
#Мода #Стиль #Тренд
Трагедія сталася на річці Чортомлик
В регіонах
Пірнув у ополонку заради видовищного відео: поблизу Дніпра загинув чоловік
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Трагедія сталася на річці Чортомлик
Пірнув у ополонку заради видовищного відео: поблизу Дніпра загинув чоловік
Дата публікації
Категорія
Коронавірус продовжує "косити" українців
Захворілих менше, але смертей більше: свіжа COVID-статистика на 7 лютого
Дата публікації
Категорія
Стягування військ у рамках навчань "Союзна рішучість 2022"
Хвилюватися нема про що? З’явилися нові знімки російських таборів біля кордонів України
Дата публікації
Категорія
Деякі напої провокують загострення хронічних хвороб
Особливо небезпечні: лікар назвав топ-4 шкідливих алкогольних напоїв
Дата публікації
Категорія
Олімпійські ігри у Пекіні
Олімпійські ігри у Пекіні: онлайн-трансляція 3-го ігрового дня