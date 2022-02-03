Назавжди застаріли: модні тренди, про які треба забути у 2022 році

Ці речі були дуже популярні у 2021 році, тому там їх краще і залишити.

Крім модного одягу, одними з важливих складових стильного образу є взуття та правильно підібрані аксесуари: сумочка, окуляри, шарфи, пояси, головні убори тощо. Тому перш ніж вирушати на шопінг, варто поцікавитися і їх антитрендами, щоб майбутній образ не був зіпсований.

Якого взуття та аксесуарів варто позбутися у 2022-му році повідомляє видання Insider.

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Шпильки

Карантини по всьому світу продовжуються, і багато людей, як і раніше, проводять більше часу вдома, тому не дивно, що високі підбори в принципі не в тренді. Стилісти рекомендують як альтернативу черевики челсі, черевики на платформі або невеликому стійкому підборі.

Мікросумки

Крихітні сумочки, в які ледве можна помістити мобільний телефон або зв’язку ключів, були дуже популярні в 2021 році, проте ця тенденція закінчилася. Стилісти радять звернути увагу на "справжні" сумочки.

Масивні кросівки

Кросівки на масивній платформі були також дуже популярні в 2021 році, а в новому сезоні їм на зміну прийшло взуття на вужчій підошві.

Панами у стилі ретро

Панами-відра повернулися в моду на початку 2020-х, проте 2022 рік не хоче брати цю тенденцію з собою. Стилісти вважають, що в новому сезоні краще одягнути класичну бейсболку.

Відмінною можливістю поповнити свій гардероб модними речами дійсно є розпродаж. Що потрібно купувати в період великих знижок, ми вже писали раніше. І все-таки багато українців цих рекомендацій не дотримуються.

Про найпоширеніші помилки під час створення гардеробу в ексклюзивному інтерв’ю розповіла "Телеграфу" модний інфлюєнсер та стиліст Крістіна Олексійчук.