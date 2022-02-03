Навсегда устарели: модные тренды, о которых надо забыть в 2022-м году
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Эти вещи были очень популярны в 2021-м году, поэтому там их лучше и оставить.
Помимо модной одежды, одними из важных составляющих стильного образа являются обувь и правильно подобранные аксессуары: сумочка, очки, шарфы, пояса, головные уборы и т.д. Поэтому прежде, чем отправляться на шопинг стоит поинтересоваться и их антитрендами, чтобы будущий образ не был испорчен.
От какой обуви и аксессуаров стоит избавиться в 2022-м году сообщает издание Insider.
Шпильки
Карантины по всему миру продолжаются, и многие люди по-прежнему проводят больше времени дома, поэтому неудивительно, что высокие каблуки в принципе не в тренде. Стилисты рекомендуют как альтернатива ботинки челси, ботинки на платформе или небольшом устойчивом каблуке.
Микросумки
Крошечные сумочки, в которые едва можно поместить мобильный телефон или связку ключей — были очень популярны в 2021-м году, однако эта тенденция закончилась. Стилисты советуют обратить внимание на "настоящие" сумочки.
Массивные кроссовки
Кроссовки на массивной платформе были также очень популярны в 2021-м году, а в новом сезоне им на смену пришла обувь на более узкой подошве.
Панамы в стиле ретро
Панамы-ведра вернулись в моду в начале 2020-х, однако 2022-й год не хочет брать эту тенденцию с собой. Стилисты считают, что в новом сезоне лучше надеть классическую бейсболку.
Стоит отметить, что отличной возможностью пополнить свой гардероб модными вещами действительно является распродажа. Что нужно покупать в период больших скидок, мы уже писали ранее. И все же многие украинцы этих рекомендаций не соблюдают.
О самых распространенных ошибках при создании гардероба в эксклюзивном интервью рассказала "Телеграфу" модный инфлюенсер и стилист Кристина Алексейчук.
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