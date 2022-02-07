Позбавтеся їх негайно: речі, які додадуть вам десятки років

Відповідний стрітстайл може як додавати вік, так і молодити

Ми в житті звертаємо увагу на те, як виглядають та одягаються інші люди. Особливо це стосується прекрасної половини людства. Ті чи інші речі впливають на сприйняття віку, тому дуже важливо підбирати такі елементи одягу, які виставлятимуть вас у вигідному світлі.

Про актуальні тренди з погляду антиейдж ефекту пише yapokupayu.ru.

6 речей, які вас старять

Дублянка з розкльошеним подолом

Така дублянка виглядає інфантильно та дивно, а також додає роки своїй володарці.

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Светр ажурної в’язки

Привіт бабусиному шику! У поєднанні з піддітим під нього топом на бретельках це виглядає дуже безглуздо.

Блузка із жатої тканини

Блузка із жатої тканини виглядає як нафталін із СРСР, яка ще й привертає увагу до недоліків шкіри.

Об’ємні джинси із защипами

Джинси з мішкуватою посадкою ховають стрункі ніжки. Так не треба робити!

Вузький жакет на одному ґудзику

Куці жакети на один ґудзику візуально додадуть вам не один десяток років. Краще вибирати вільні жакети.

Хустка з великим строкатим малюнком

Хустки babushka повинні носити бабусі! На молодих дівчатах хустки з яскравим квітковим принтом та забарвленням виглядають антистильно.

Додамо, що так званий "бабин" принт дуже не йде молодим дівчатам. Які ще речі можуть перетворити вас на "тітку" — дивіться в нашому матеріалі.