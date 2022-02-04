Додадуть 20 років: речі, які перетворять вас на "тітку" (фото)
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Хоч модні тренди мінливі, проте бажання завжди залишатися молодою не зміниться ніколи
Що говорити про дорослих представниць прекрасної статі, навіть якщо молодь часто припускається помилок, які псують весь образ і візуально додають їм вік. І справа зовсім не в трендах, які з початку року поступово втрачають актуальність і стають застарілими.
Дизайнер Зоя Паніна зазначає, що неправильно підібрана колірна гама і дивний крій, що випав з минулого століття, додадуть нам пару десятків років.
Бабин принт. Має здатність перетворити дівчину на жінку невизначеного віку.
Морально застарілі речі ще нікого не прикрасили.
Неактуальна аксесуарна група вбиває будь-який образ одним пострілом.
Сіро-чорна гама — нудно і похмуро.
Тканини низької якості. "Я не настільки багатий, щоб купувати дешеві речі!" — каже барон Ротшильд.
Слідкуйте за трендами. Нема потреби впроваджувати їх усі у свій гардероб, проте додати хоча б 1-2 для різноманітності дуже корисно.
Хочемо додати, що до речей, які додають вік, також відносяться всякі рюші, оборки та інші подібні "прикраси". Детальніше про це читайте у попередньому матеріалі "Телеграфу".
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