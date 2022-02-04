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Додадуть 20 років: речі, які перетворять вас на "тітку" (фото)

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Стильний і сучасний гардероб скине кілька років без жодних підтяжок Новина оновлена 04 лютого 2022, 15:08
Стильний і сучасний гардероб скине кілька років без жодних підтяжок

Хоч модні тренди мінливі, проте бажання завжди залишатися молодою не зміниться ніколи

Що говорити про дорослих представниць прекрасної статі, навіть якщо молодь часто припускається помилок, які псують весь образ і візуально додають їм вік. І справа зовсім не в трендах, які з початку року поступово втрачають актуальність і стають застарілими.

Дизайнер Зоя Паніна зазначає, що неправильно підібрана колірна гама і дивний крій, що випав з минулого століття, додадуть нам пару десятків років.

Бабин принт. Має здатність перетворити дівчину на жінку невизначеного віку.

Морально застарілі речі ще нікого не прикрасили.

Неактуальна аксесуарна група вбиває будь-який образ одним пострілом.

Сіро-чорна гама — нудно і похмуро.

Тканини низької якості. "Я не настільки багатий, щоб купувати дешеві речі!" — каже барон Ротшильд.

Слідкуйте за трендами. Нема потреби впроваджувати їх усі у свій гардероб, проте додати хоча б 1-2 для різноманітності дуже корисно.

Хочемо додати, що до речей, які додають вік, також відносяться всякі рюші, оборки та інші подібні "прикраси". Детальніше про це читайте у попередньому матеріалі "Телеграфу".

Теги:
#Мода #Стиль #Мода 2022
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