Будете виглядати безглуздо: топ-7 антитрендів, які не потрібно купувати на весну-2022 (фото)
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Купуючи одяг на весну, варто бути обережнішими з речами, які почали втрачати актуальність
Весна не за горами, а розпродаж у розпалі. Не дивлячись на, поки що, низькі ціни на весняний одяг, варто бути обережнішими з моделями речі, що цікавить. Раніше ми писали про те, на які тренди не варто витрачати гроші в 2022 році, а зараз йтиметься про речі на весну, купувати які зараз також краще вже не варто.
"А то раптом купите зараз щось не актуальне і це знову осяде на полицях ваших гардеробів", — зазначає стиліст Карина Капрієлова.
Що не потрібно купувати на весну 2022 року
- Плісировані спідниці. Стиліст рекомендує купувати лише незвичайні.
- Штани із зав’язками вже зовсім вийшли з моди, не варто їх купувати.
- Футболки з підплічниками – це вже вчорашній день.
- Сумки на поясі або поясні сумки не варто носити та купувати.
- Велосипедки міняємо на шорти у спортивному стилі або носимо у цікавій комплектації.
- Спортивний костюм краще замінити на кетсьют.
- Класичні балетки краще замінити на балетки із застібкою посередині.
Відмінною можливістю поповнити свій гардероб модними речами дійсно є розпродаж. Що потрібно купувати в період великих знижок, ми вже писали раніше. І все-таки багато українців цих рекомендацій не дотримуються.
Про найпоширеніші помилки під час створення гардеробу в ексклюзивному інтерв’ю розповіла "Телеграфу" модний інфлюенсер та стиліст Крістіна Олексійчук.
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