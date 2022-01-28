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Будете виглядати безглуздо: топ-7 антитрендів, які не потрібно купувати на весну-2022 (фото)

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Мода 2022 – які тренди будуть немодними цієї весни Новина оновлена 28 січня 2022, 20:39
Мода 2022 – які тренди будуть немодними цієї весни

Купуючи одяг на весну, варто бути обережнішими з речами, які почали втрачати актуальність

Весна не за горами, а розпродаж у розпалі. Не дивлячись на, поки що, низькі ціни на весняний одяг, варто бути обережнішими з моделями речі, що цікавить. Раніше ми писали про те, на які тренди не варто витрачати гроші в 2022 році, а зараз йтиметься про речі на весну, купувати які зараз також краще вже не варто.

"А то раптом купите зараз щось не актуальне і це знову осяде на полицях ваших гардеробів", — зазначає стиліст Карина Капрієлова.

Що не потрібно купувати на весну 2022 року

  • Плісировані спідниці. Стиліст рекомендує купувати лише незвичайні.
  • Штани із зав’язками вже зовсім вийшли з моди, не варто їх купувати.
  • Футболки з підплічниками – це вже вчорашній день.
  • Сумки на поясі або поясні сумки не варто носити та купувати.
  • Велосипедки міняємо на шорти у спортивному стилі або носимо у цікавій комплектації.
  • Спортивний костюм краще замінити на кетсьют.
  • Класичні балетки краще замінити на балетки із застібкою посередині.

Відмінною можливістю поповнити свій гардероб модними речами дійсно є розпродаж. Що потрібно купувати в період великих знижок, ми вже писали раніше. І все-таки багато українців цих рекомендацій не дотримуються.

Про найпоширеніші помилки під час створення гардеробу в ексклюзивному інтерв’ю розповіла "Телеграфу" модний інфлюенсер та стиліст Крістіна Олексійчук.

Теги:
#Мода #Стиль #Антітренд #Мода 2022
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