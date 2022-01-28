Будете виглядати безглуздо: топ-7 антитрендів, які не потрібно купувати на весну-2022 (фото)

Купуючи одяг на весну, варто бути обережнішими з речами, які почали втрачати актуальність

Весна не за горами, а розпродаж у розпалі. Не дивлячись на, поки що, низькі ціни на весняний одяг, варто бути обережнішими з моделями речі, що цікавить. Раніше ми писали про те, на які тренди не варто витрачати гроші в 2022 році, а зараз йтиметься про речі на весну, купувати які зараз також краще вже не варто.

"А то раптом купите зараз щось не актуальне і це знову осяде на полицях ваших гардеробів", — зазначає стиліст Карина Капрієлова.

Що не потрібно купувати на весну 2022 року

Плісировані спідниці. Стиліст рекомендує купувати лише незвичайні.

Читайте також: Категорія Інтерв'ю Навесні на нас чекає бум на одяг у стилі СРСР та 2000-х — стиліст Крістіна Алексійчук Стиліст Крістіна Алексейчук розповіла, які речі будуть у тренді цієї весни та дала універсальні поради щодо створення гармонійного образу.

Штани із зав’язками вже зовсім вийшли з моди, не варто їх купувати.

Футболки з підплічниками – це вже вчорашній день.

Сумки на поясі або поясні сумки не варто носити та купувати.

Велосипедки міняємо на шорти у спортивному стилі або носимо у цікавій комплектації.

Спортивний костюм краще замінити на кетсьют.

Класичні балетки краще замінити на балетки із застібкою посередині.

Відмінною можливістю поповнити свій гардероб модними речами дійсно є розпродаж. Що потрібно купувати в період великих знижок, ми вже писали раніше. І все-таки багато українців цих рекомендацій не дотримуються.

Про найпоширеніші помилки під час створення гардеробу в ексклюзивному інтерв’ю розповіла "Телеграфу" модний інфлюенсер та стиліст Крістіна Олексійчук.