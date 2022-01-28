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Будете выглядеть нелепо: топ-7 антитрендов, которые не нужно покупать на весну-2022 (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Мода 2022 - какие тренды будут немодными этой весной Новость обновлена 28 января 2022, 20:39
Мода 2022 - какие тренды будут немодными этой весной

Покупая одежду на весну, стоит быть осторожнее с вещами, которые начали терять актуальность

Весна не за горами, а распродажи в разгаре. Несмотря на, пока что, низкие цены на весеннюю одежду, стоит быть осторожнее с моделями интересующей вещи. Ранее мы писали о том, на какие тренды не стоит тратить деньги в 2022 году, а сейчас пойдет речь о вещах на весну, покупать которые сейчас также лучше уже не стоит.

"А то вдруг купите сейчас что-то не актуальное и это опять осядет на полках ваших гардеробов", — отмечает стилист Карина Каприэлова.

Что не нужно покупать на весну в 2022 году

  • Плиссированные юбки. Стилист рекомендует покупать то только необычные.
  • Брюки с завязками уже совсем вышли из моды, не стоит их покупать.
  • Футболки с подплечниками — это уже вчерашний день.
  • Сумки на поясе или поясные сумки не стоит носить и покупать.
  • Велосипедки меняем на шорты в спортивном стиле или носим в интересной комплектации.
  • Спортивный костюм лучше заменить на кэтсьют.
  • Классические балетки лучше заменить на балетки с застежкой посередине.

Стоит отметить, что отличной возможностью пополнить свой гардероб модными вещами действительно является распродажа. Что нужно покупать в период больших скидок, мы уже писали ранее. И все же многие украинцы этих рекомендаций не соблюдают.

О самых распространенных ошибках при создании гардероба в эксклюзивном интервью рассказала "Телеграфу" модный инфлюенсер и стилист Кристина Алексейчук.

Теги:
#Мода #Стиль #Антитренды #Мода 2022
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