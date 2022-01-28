Будете выглядеть нелепо: топ-7 антитрендов, которые не нужно покупать на весну-2022 (фото)

Покупая одежду на весну, стоит быть осторожнее с вещами, которые начали терять актуальность

Весна не за горами, а распродажи в разгаре. Несмотря на, пока что, низкие цены на весеннюю одежду, стоит быть осторожнее с моделями интересующей вещи. Ранее мы писали о том, на какие тренды не стоит тратить деньги в 2022 году, а сейчас пойдет речь о вещах на весну, покупать которые сейчас также лучше уже не стоит.

"А то вдруг купите сейчас что-то не актуальное и это опять осядет на полках ваших гардеробов", — отмечает стилист Карина Каприэлова.

Что не нужно покупать на весну в 2022 году

Плиссированные юбки. Стилист рекомендует покупать то только необычные.

Читайте также: Категория Интервью Весной нас ждет бум на одежду в стиле СССР и 2000-х - стилист Кристина Алексийчук Стилист Кристина Алексейчук рассказала, какие вещи будут в тренде этой весной и дала универсальные советы по созданию гармоничного образа.

Брюки с завязками уже совсем вышли из моды, не стоит их покупать.

Футболки с подплечниками — это уже вчерашний день.

Сумки на поясе или поясные сумки не стоит носить и покупать.

Велосипедки меняем на шорты в спортивном стиле или носим в интересной комплектации.

Спортивный костюм лучше заменить на кэтсьют.

Классические балетки лучше заменить на балетки с застежкой посередине.

Стоит отметить, что отличной возможностью пополнить свой гардероб модными вещами действительно является распродажа. Что нужно покупать в период больших скидок, мы уже писали ранее. И все же многие украинцы этих рекомендаций не соблюдают.

О самых распространенных ошибках при создании гардероба в эксклюзивном интервью рассказала "Телеграфу" модный инфлюенсер и стилист Кристина Алексейчук.