Будете выглядеть нелепо: топ-7 антитрендов, которые не нужно покупать на весну-2022 (фото)
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Покупая одежду на весну, стоит быть осторожнее с вещами, которые начали терять актуальность
Весна не за горами, а распродажи в разгаре. Несмотря на, пока что, низкие цены на весеннюю одежду, стоит быть осторожнее с моделями интересующей вещи. Ранее мы писали о том, на какие тренды не стоит тратить деньги в 2022 году, а сейчас пойдет речь о вещах на весну, покупать которые сейчас также лучше уже не стоит.
"А то вдруг купите сейчас что-то не актуальное и это опять осядет на полках ваших гардеробов", — отмечает стилист Карина Каприэлова.
Что не нужно покупать на весну в 2022 году
- Плиссированные юбки. Стилист рекомендует покупать то только необычные.
- Брюки с завязками уже совсем вышли из моды, не стоит их покупать.
- Футболки с подплечниками — это уже вчерашний день.
- Сумки на поясе или поясные сумки не стоит носить и покупать.
- Велосипедки меняем на шорты в спортивном стиле или носим в интересной комплектации.
- Спортивный костюм лучше заменить на кэтсьют.
- Классические балетки лучше заменить на балетки с застежкой посередине.
Стоит отметить, что отличной возможностью пополнить свой гардероб модными вещами действительно является распродажа. Что нужно покупать в период больших скидок, мы уже писали ранее. И все же многие украинцы этих рекомендаций не соблюдают.
О самых распространенных ошибках при создании гардероба в эксклюзивном интервью рассказала "Телеграфу" модный инфлюенсер и стилист Кристина Алексейчук.
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