Модні антитренди: на цей одяг не варто витрачатися у новому сезоні (фото)
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Мода циклічна і цього не змінити
Попри практично повну свободу вибору в одязі, все ж таки є речі, яким уже не місце в гардеробі в новому сезоні. Так, актуальність одних трималася кілька сезонів, інші так само швидко пішли, як і увірвалися до лідерів.
Стиліст Ірина з ніком fashion.conversation в Інстаграмі назвала антитренди, які вона однозначно не рекомендує до покупки у новому сезоні.
- Поясні сумки
Були у списках на вибування ще 2021 року. Цього сезону поясні сумки вже однозначно неактуальні. Особливо їхні напівспортивні моделі.
- Шорти-бермуди
Чим яскравіший тренд, тим він швидкоплинний. Минулого сезону бермуди витіснили велосипеди з модного Олімпу. Тепер настала їхня черга.
- Джинси slouchy (слоучі)
Колись найбажаніша модель джинсів, але зараз уже однозначно неактуальна. Відмінна альтернатива їм зараз є вільні джинси balloon (балони).
- Піжамні костюми
На жаль, але піжамні костюми вже не в тренді. Особливо моделі із яскравим принтом. Якщо все-таки не можете з ними розлучитися, носіть штани та сорочку окремо.
- Футболки з підплічниками
Цей тренд однозначно у минулому. Так що віддайте перевагу класичним футболкам у вільному крої.
- Штани "paperbag"
Колись дуже актуальні штани зі складками на талії йдуть у минуле. Віддайте перевагу моделям із защипами.
- Високі обідки
Об’ємні обідки однозначний антитренд. Гладкі й тим паче розшиті бісером або камінням.
- Штани кюлоти
Можемо видихнути вільно! Ці неоднозначні штани йдуть.
- Сумки "пельмішки"
Тренд на ці сумки тримався до осені 2021 року. У новому сезоні вони вже не є актуальними. На зміну їм прийшов об’ємний клатч.
Нагадаємо, що в ексклюзивному інтерв’ю "Телеграфу" стиліст та модний інфлюєнсер Крістіна Алексейчук розповіла, з чим поєднувати тренди з минулого, щоб не виглядати старомодно.
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