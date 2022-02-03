Модні антитренди: на цей одяг не варто витрачатися у новому сезоні (фото)

Мода циклічна і цього не змінити

Попри практично повну свободу вибору в одязі, все ж таки є речі, яким уже не місце в гардеробі в новому сезоні. Так, актуальність одних трималася кілька сезонів, інші так само швидко пішли, як і увірвалися до лідерів.

Стиліст Ірина з ніком fashion.conversation в Інстаграмі назвала антитренди, які вона однозначно не рекомендує до покупки у новому сезоні.

Поясні сумки

Були у списках на вибування ще 2021 року. Цього сезону поясні сумки вже однозначно неактуальні. Особливо їхні напівспортивні моделі.

Шорти-бермуди

Чим яскравіший тренд, тим він швидкоплинний. Минулого сезону бермуди витіснили велосипеди з модного Олімпу. Тепер настала їхня черга.

Джинси slouchy (слоучі)

Колись найбажаніша модель джинсів, але зараз уже однозначно неактуальна. Відмінна альтернатива їм зараз є вільні джинси balloon (балони).

Піжамні костюми

На жаль, але піжамні костюми вже не в тренді. Особливо моделі із яскравим принтом. Якщо все-таки не можете з ними розлучитися, носіть штани та сорочку окремо.

Футболки з підплічниками

Цей тренд однозначно у минулому. Так що віддайте перевагу класичним футболкам у вільному крої.

Штани "paperbag"

Колись дуже актуальні штани зі складками на талії йдуть у минуле. Віддайте перевагу моделям із защипами.

Високі обідки

Об’ємні обідки однозначний антитренд. Гладкі й тим паче розшиті бісером або камінням.

Читайте також: Категорія Інтерв'ю Навесні на нас чекає бум на одяг у стилі СРСР та 2000-х — стиліст Крістіна Алексейчук Стиліст Крістіна Алексейчук розповіла, які речі будуть у тренді цієї весни та дала універсальні поради щодо створення гармонійного образу.

Штани кюлоти

Можемо видихнути вільно! Ці неоднозначні штани йдуть.

Сумки "пельмішки"

Тренд на ці сумки тримався до осені 2021 року. У новому сезоні вони вже не є актуальними. На зміну їм прийшов об’ємний клатч.

Нагадаємо, що в ексклюзивному інтерв’ю "Телеграфу" стиліст та модний інфлюєнсер Крістіна Алексейчук розповіла, з чим поєднувати тренди з минулого, щоб не виглядати старомодно.