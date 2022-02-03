Модные антитренды: на эту одежду не стоит тратиться в новом сезоне (фото)
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Мода циклична и этого не изменить
Несмотря на практически полную свободу выбора в одежде, все же есть вещи, которым уже не место в гардеробе в новом сезоне. Так, актуальность одних держалась несколько сезонов, другие так же быстро ушли, как и ворвались в лидеры.
Стилист Ирина с ником fashion.conversation в Инстаграме назвала антитренды, которые она однозначно не рекомендует к покупке в новом сезоне.
- Поясные сумки
Были в списках на выбывание еще в 2021 году. В этом сезоне поясные сумки уже однозначно неактуальны. Особенно их полуспортивные модели.
- Шорты-бермуды
Чем ярче тренд, тем он скоротечен. В прошлом сезоне бермуды вытеснили велосипедки с модного Олимпа. Теперь пришла их очередь.
- Джинсы slouchy (слоучи)
Когда-то самая желанная модель джинсов, но сейчас уже однозначно неактуальная. Отличная альтернатива им сейчас свободные джинсы balloon (баллоны).
- Пижамные костюмы
Увы и ах, но пижамные костюмы уже не в тренде. Особенно модели с ярким принтом. Если все-таки не можете с ними расстаться, носите брюки и рубашку отдельно.
- Футболки с подплечниками
Этот тренд однозначно в прошлом. Так что отдайте предпочтение классическим футболкам в свободном крое.
- Брюки "paperbag"
Некогда очень актуальные брюки со складками на талии уходят в прошлое. Отдайте предпочтение моделям с защипами.
- Высокие ободки
Объемные ободки однозначный антитренд. Гладкие и тем более расшитые бисером или камнями.
- Брюки кюлоты
Можем выдохнуть свободно! Эти неоднозначные брючата уходят.
- Сумки "пельмешки"
Тренд на эти сумки держался до осени 2021 года. В новом сезоне они уже неактуальны. На смену им пришел объемный клатч.
Напомним, что в эксклюзивном интервью "Телеграфу" стилист и модный инфлюенсер Кристина Алексейчук рассказала, с чем сочетать тренды из прошлого, чтобы не выглядеть старомодно.
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