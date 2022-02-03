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Модные антитренды: на эту одежду не стоит тратиться в новом сезоне (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Топ неактуальных вещей в 2022 году Новость обновлена 03 февраля 2022, 21:17
Топ неактуальных вещей в 2022 году

Мода циклична и этого не изменить

Несмотря на практически полную свободу выбора в одежде, все же есть вещи, которым уже не место в гардеробе в новом сезоне. Так, актуальность одних держалась несколько сезонов, другие так же быстро ушли, как и ворвались в лидеры.

Стилист Ирина с ником fashion.conversation в Инстаграме назвала антитренды, которые она однозначно не рекомендует к покупке в новом сезоне.

  • Поясные сумки

Были в списках на выбывание еще в 2021 году. В этом сезоне поясные сумки уже однозначно неактуальны. Особенно их полуспортивные модели.

  • Шорты-бермуды

Чем ярче тренд, тем он скоротечен. В прошлом сезоне бермуды вытеснили велосипедки с модного Олимпа. Теперь пришла их очередь.

  • Джинсы slouchy (слоучи)

Когда-то самая желанная модель джинсов, но сейчас уже однозначно неактуальная. Отличная альтернатива им сейчас свободные джинсы balloon (баллоны).

  • Пижамные костюмы

Увы и ах, но пижамные костюмы уже не в тренде. Особенно модели с ярким принтом. Если все-таки не можете с ними расстаться, носите брюки и рубашку отдельно.

  • Футболки с подплечниками

Этот тренд однозначно в прошлом. Так что отдайте предпочтение классическим футболкам в свободном крое.

  • Брюки "paperbag"

Некогда очень актуальные брюки со складками на талии уходят в прошлое. Отдайте предпочтение моделям с защипами.

  • Высокие ободки

Объемные ободки однозначный антитренд. Гладкие и тем более расшитые бисером или камнями.

  • Брюки кюлоты

Можем выдохнуть свободно! Эти неоднозначные брючата уходят.

  • Сумки "пельмешки"

Тренд на эти сумки держался до осени 2021 года. В новом сезоне они уже неактуальны. На смену им пришел объемный клатч.

Напомним, что в эксклюзивном интервью "Телеграфу" стилист и модный инфлюенсер Кристина Алексейчук рассказала, с чем сочетать тренды из прошлого, чтобы не выглядеть старомодно.

Теги:
#Мода #Стиль #Антитренды #Мода 2022
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