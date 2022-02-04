Добавят 20 лет: вещи, которые превратят вас в "тётку" (фото)

Хоть модные тренды изменчивы, однако желание всегда оставаться молодой не изменится никогда

Что говорить о взрослых представительницах прекрасного пола, даже если молодежь часто допускает ошибки, которые портят весь образ и визуально добавляют им возраст. И дело вовсе не в трендах, которые с начала года постепенно теряют актуальность и становятся устаревшими.

Дизайнер Зоя Панина отмечает, что неправильно подобранная цветовая гамма и странный крой, выпавший из прошлого столетия, только прибавят нам пару десятков лет.

Бабий принт. Имеет способность превратить девушку в женщину неопределенного возраста.

Морально устаревшие вещи еще никого не украсили.

Неактуальная аксессуарная группа убивает любой образ одним выстрелом.

Серо-черная гамма — скучно, мрачно и уныло.

Ткани низкого качества. "Я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи!" — говорит барон Ротшильд.

Следите за трендами. Нет необходимости внедрят их все в свой гардероб, однако добавить хотя бы 1-2 для разнообразия очень даже полезно.

Хотим добавить, что к вещам, которые прибавляют возраст, также относятся всякие рюши, оборки и другие "украшательства". Детальнее об этом читайте в предыдущем материале "Телеграфа".