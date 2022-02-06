З такими сумками в люди не вийдеш: моделі, які потворять сучасний образ (фото)

Стиліст назвала "антисумки", яких потрібно уникати в магазинах за всяку ціну

Досягти стильного гардероба без наглядності практично неможливо. Щоб не помилитися з вибором актуальної речі, необхідно постійно порівнювати модні тенденції з трендами, що вже застаріли. У цьому матеріалі говоримо про сумки, які є невід’ємним аксесуаром будь-якого луку. Нагадаємо, що вони здатні як вигідно підкреслити ваш стиль, так і зіпсувати його остаточно.

Стиліст Тетяна Базлова вказала на картинках, які сумки зараз носять ярлик антитрендів, а які доповнюють стильний сучасний образ.

Головними мінусами сумок, зображених ліворуч, є:

Дешева візуальна фурнітура або безглуздо поставлений бренд, який явно зайвий на сумці.

Відсутність структурованості, тобто здатність виробу тримати форму.

Невдалий дизайн.

Зазначимо, деякі сумки залишаються актуальним протягом кількох років і дуже вдало списуються в гардероб багатьох модниць. Про найактуальніші моделі на роки ми писали раніше.