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З такими сумками в люди не вийдеш: моделі, які потворять сучасний образ (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Антитренди сумок у 2022 році Новина оновлена 06 лютого 2022, 15:19
Антитренди сумок у 2022 році

Стиліст назвала "антисумки", яких потрібно уникати в магазинах за всяку ціну

Досягти стильного гардероба без наглядності практично неможливо. Щоб не помилитися з вибором актуальної речі, необхідно постійно порівнювати модні тенденції з трендами, що вже застаріли. У цьому матеріалі говоримо про сумки, які є невід’ємним аксесуаром будь-якого луку. Нагадаємо, що вони здатні як вигідно підкреслити ваш стиль, так і зіпсувати його остаточно.

Стиліст Тетяна Базлова вказала на картинках, які сумки зараз носять ярлик антитрендів, а які доповнюють стильний сучасний образ.

Головними мінусами сумок, зображених ліворуч, є:

  • Дешева візуальна фурнітура або безглуздо поставлений бренд, який явно зайвий на сумці.
  • Відсутність структурованості, тобто здатність виробу тримати форму.
  • Невдалий дизайн.

Зазначимо, деякі сумки залишаються актуальним протягом кількох років і дуже вдало списуються в гардероб багатьох модниць. Про найактуальніші моделі на роки ми писали раніше.

Теги:
#Мода #Сумки #Тренди #Антітренд #Мода 2022
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